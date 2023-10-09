ВКС России получили новую партию истребителей Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34... передана Минобороны России. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний», — сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что самолёты хорошо зарекомендовали себя в войсках — спектр боевых возможностей Су-34 позволяет повысить точность бомбометания и увеличить дальность поражения целей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, а также поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.