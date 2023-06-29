Военная хроника рассказала об уникальной российской системе ИСДМ «Земледелие»

Военная хроника в рамках цикла, посвящённого военной технике в зоне проведения СВО, рассказала об уникальной российской инженерной системе дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

Система «Земледелие» способна за несколько минут удалённо заминировать территорию площадью несколько гектаров.

Впервые она была показана на параде Победы в 2020 году в Москве, после чего её запустили в серийное производство. Отмечается, что в том же году ИСДМ «Земледелие» поступила на вооружение российской армии.

«Первыми в Донбассе её применили бойцы 11-й инженерной бригады Южного военного округа. Сейчас систему активно используют на запорожском участке фронта для ограничения путей отхода противника и уничтожения военной техники, переданной Украине странами НАТО», — говорится в сообщении.

Подробнее — в материале.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских 120-мм самоходных орудий ««НОНА-С» подразделения ВДВ по уничтожению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра.