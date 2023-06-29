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Военная хроника рассказала об уникальной российской системе ИСДМ «Земледелие»

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Военная хроника в рамках цикла, посвящённого военной технике в зоне проведения СВО, рассказала об уникальной российской инженерной системе дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».
Военная хроника рассказала об уникальной российской системе ИСДМ «Земледелие»
  • © mil.ru

Система «Земледелие» способна за несколько минут удалённо заминировать территорию площадью несколько гектаров.

Впервые она была показана на параде Победы в 2020 году в Москве, после чего её запустили в серийное производство. Отмечается, что в том же году ИСДМ «Земледелие» поступила на вооружение российской армии.

«Первыми в Донбассе её применили бойцы 11-й инженерной бригады Южного военного округа. Сейчас систему активно используют на запорожском участке фронта для ограничения путей отхода противника и уничтожения военной техники, переданной Украине странами НАТО», — говорится в сообщении.

Подробнее — в материале.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских 120-мм самоходных орудий ««НОНА-С» подразделения ВДВ по уничтожению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра.

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