Военная хроника рассказала об уникальной российской системе ИСДМ «Земледелие»
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Система «Земледелие» способна за несколько минут удалённо заминировать территорию площадью несколько гектаров.
Впервые она была показана на параде Победы в 2020 году в Москве, после чего её запустили в серийное производство. Отмечается, что в том же году ИСДМ «Земледелие» поступила на вооружение российской армии.
«Первыми в Донбассе её применили бойцы 11-й инженерной бригады Южного военного округа. Сейчас систему активно используют на запорожском участке фронта для ограничения путей отхода противника и уничтожения военной техники, переданной Украине странами НАТО», — говорится в сообщении.
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Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских 120-мм самоходных орудий ««НОНА-С» подразделения ВДВ по уничтожению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра.