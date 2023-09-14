«Во всём радиочастотном спектре»: как российская армия применяет в СВО самоходные и воздушные средства РЭБ

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4». Как сообщают в военном ведомстве, эта система РЭБ позволяет обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущиеся на предельно малой высоте. В основном «Красуха-С4» используется для подавления БПЛА. Наряду с ней в зоне СВО для борьбы с дронами, нарушения связи и управления ВСУ российские войска применяют сухопутный комплекс «Палантин», а также специальные беспилотники «Леер-3» и «Москит». По словам экспертов, в настоящее время фронтовые подразделения насыщаются различными средствами РЭБ, что увеличивает их возможности по осуществлению эффективной радиоэлектронной борьбы.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры боевого применения самоходного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4». Расчёт этой системы подавил украинский разведывательный БПЛА.

«Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки «Центр» продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата», — сообщили в Минобороны России.

Как отмечают военнослужащие, тактико-технические характеристики «Красухи-С4» позволяют «обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте».

«Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск», — пояснили в военном ведомстве РФ.

«Без ограничения по азимуту»

Как заявил военный эксперт, член координационного совета Росгвардии полковник запаса Роман Насонов, «Красуха-С4» и другие представители данного семейства средств РЭБ — в числе самых эффективных в своём классе. Они способны обнаруживать и подавлять радиолокационную аппаратуру на самолётах, вертолётах, БПЛА и крылатых ракетах.

«Красуха» — это семейство сухопутных мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы, разработанных специалистами ВНИИ «Градиент» (Ростов-на-Дону). Они предназначены для постановки помех воздушным объектам, в том числе БПЛА. В результате их воздействия вражеский летательный аппарат теряет возможность выполнять задачи, нарушается его навигация, а иногда расчёт «Красухи» способен даже перехватить управление», — пояснил Насонов в беседе с RT.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4»

РИА Новости

© Виталий Аньков

По информации Минобороны РФ, «Красуха-С4» оснащается новой цифровой аппаратурой «с высокими характеристиками». В составе системы — две машины со специальным оборудованием.

«Комплекс предназначен для борьбы со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолётах различных типов, а также в беспилотной авиации. Кроме того, возможности комплекса позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места», — сообщается на сайте военного ведомства.

Помимо «Красухи-С4», в зоне спецоперации успешно применяется мобильный комплекс РЭБ «Палантин» («Палантин-К») разработки Объединённой приборостроительной корпорации.

По информации этого предприятия, «Палантин» способен подавлять средства передачи данных, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе SDR (Software-defined radio), которая является основной технологией в области радиосвязи.

Согласно данным Минобороны РФ, главной задачей является радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, в том числе БПЛА.

«Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» роняет разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, глушит очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника. Система работает на дальность более 20 км, причём не направленным лучом, а точечно. То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщают сами специалисты РЭБ, военнослужащие быстро осваивают «Палантин», так как он предельно прост в управлении и обслуживании. Комплекс в автоматизированном режиме обеспечивает вскрытие и подавление связи неприятеля.

«Комплекс «Палантин» в 2—3 раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и в настоящее время не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств», — подчёркивают в Минобороны РФ.

Как говорится в материалах военного ведомства, возможности аппаратуры «Палантина» позволяют осуществлять радиоэлектронную разведку, ослеплять врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах.

Комплекс РЭБ «Палантин»

© Минобороны России

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и РЭР (радиоэлектронной разведки. — RT) в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — отметили в Минобороны РФ.

Наряду с сухопутными комплексами РЭБ в зоне СВО российские войска широко применяют беспилотные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В частности, для подавления GSM-связи противника используется система «Леер-3».

Согласно информации Минобороны РФ, этот комплекс предназначен для «вскрытия местоположения узлов связи, их рабочих радиочастот». Также он способен определять координаты «критически важных объектов противника».

В зоне СВО «Леер-3» применяется во взаимодействии со станцией постановки радиопомех Р-330БМВ. Она умеет обнаруживать, анализировать, пеленговать радиообмен противника и ставить помехи «во всём рабочем радиочастотном спектре».

По данным Минобороны, боевая работа «Леера-3» и Р-330БМВ затрудняет оперативное планирование и управление войсками врага, «воздействуя на узлы связи командных пунктов противника, находящихся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения».

Боевая работа комплекса РЭБ и радиоэлектронной разведки «Леер-3» в зоне СВО

«Непосредственным ударным средством комплекса («Леер-3». — RT) являются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые оснащены специальными передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM... Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определённых диапазонах», — поясняют в военном ведомстве.

Также на основе «Орлана-10» российские специалисты разработали беспилотный многоцелевой комплекс «Москит». Помимо функций разведки и корректировки огня артиллерии, БПЛА может выполнять задачу радиоэлектронной борьбы благодаря дополнительным радиоэлектронным модулям.

«Москит» способен выполнять и роль средства РЭБ. Конструктивно предусмотрено переключение его из режима «Разведка» в режим «Подавление». Включается специальное оборудование, которое глушит каналы связи противника. В результате части, находящиеся на передовой, не могут связываться с командованием», — поясняют военные.

Модернизационный потенциал

Как заявил в апрельском интервью «Красной звезде» начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, роль радиоэлектронной борьбы в достижении победы в вооружённых конфликтах стремительно возрастает.

По словам военачальника, средства РЭБ способны серьёзно осложнить разведку, защитить объекты от поражения высокоточным оружием, нарушить связь и управления войсками.

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В зоне СВО, как рассказал Ласточкин, войска радиоэлектронной борьбы противодействуют работе терминалов спутниковой системы широкополосной связи Starlink, средствам связи, ракетному вооружению, разведывательным и ударным дронам противника.

«Для противодействия малоразмерным БПЛА в зоне СВО были оперативно разработаны и эффективно применяются специализированные средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, заложенный в стоящих на вооружении станциях помех высокий модернизационный потенциал позволил в короткие сроки адаптировать алгоритмы выявления сигналов и формирования помех радиолиниям управления малоразмерными БПЛА», — заявил Ласточкин.

Как считает Роман Насонов, штатные армейские средства РЭБ достаточно эффективно выполняют задачи в зоне спецоперации. Вместе с тем эксперт уверен, что опыт боевого применения позволил выявить и ряд недостатков, над устранением которых сейчас работает отечественная промышленность.

«Наши специалисты-производители находятся постоянно на связи с подразделениями на передовой и получают от них информацию о том, что необходимо доработать. Эта модернизация касается повышения возможностей борьбы с БПЛА и со средствами передачи данных, включая Starlink», — предположил Насонов.

Как заявил в беседе с RT советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, боевой потенциал войск РЭБ значительно возрос в ходе СВО. Дальнейшее повышение эффективности отечественной радиоэлектронной борьбы эксперт видит в её сопряжении с радиолокационными станциями (РЛС).

Работа подразделения РЭБ ВС РФ по блокированию связи украинских войск

«На мой взгляд, СВО показала необходимость улучшения взаимодействия средств радиоэлектронной борьбы с РЛС. Это позволит обнаруживать БПЛА, летящие в режиме радиомолчания. Радары должны передавать координаты таких дронов, а РЭБ — глушить их навигацию. Если наладить такую работу, то возможности той же «Красухи» значительно возрастут», — полагает Кондратьев.

При этом, как подчеркнул Кондратьев, на нынешнем этапе штатные средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ не могут полностью закрыть линию боевого соприкосновения. Надёжная оборона от БПЛА и высокоточного оружия требует комплексной работы всех фронтовых подразделений.

«У штатных армейских средств РЭБ есть ряд объективных ограничений в работе. Например, из-за специфики местности не всегда можно расширить их радиогоризонт. К тому же любой постановщик помех сам является заметной целью для врага. По этой причине наши войска насыщаются самыми разными комплексами РЭБ, в том числе носимыми, налаживается взаимодействие между войсками на передовой с целью борьбы с БПЛА, нарушения вражеской связи и управления», — заключил Кондратьев.