«Заместить все потребности российских военных»: глава ЦОИ — о поставках новейших вооружений для бойцов СВО

Летом в ходе специальной военной операции было успешно испытано новейшее тактическое средство радиоэлектронной борьбы ОРК-М1. Об этом в интервью RT рассказал руководитель общественного Центра поддержки оборонных инноваций (ЦОИ) Дмитрий Шуров. По его словам, устройство образует купол высотой до 150 м и диаметром до 100 м. При входе в эту зону у БПЛА ухудшается связь с пультом оператора, что препятствует активации сброса снарядов. Как уточнил Шуров, главной задачей ЦОИ сейчас является обеспечение боевых испытаний и поставок российским военным наиболее эффективных средств антидроновой защиты. В их числе — ружья «Гарпия» и «Курская дуга» с блоками подавления спутниковой навигации.

— Чем занимается Центр поддержки оборонных инноваций (ЦОИ)? Какую помощь он оказывает армии РФ на передовой?

— Решение о создании Центра оборонных инноваций было принято на заседании Координационного штаба помощи мобилизованным, которое состоялось в марте нынешнего года на площадке комитета Госдумы по обороне.

Главная задача ЦОИ — содействие внедрению инновационных разработок, которые необходимы нашим бойцам на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — RT).

Речь идёт об экспертной поддержке и организационном сопровождении перспективных проектов, которые находятся на финишной прямой. Мы способствуем тому, чтобы все полезные изделия прошли проверку на передовой. Только испытания в реальных боевых условиях позволяют создать по-настоящему эффективное вооружение.

Изделия оценивает экспертный совет ЦОИ, куда входят инженеры, регулярно работающие в зоне СВО. Они хорошо знакомы с нашим оружием и с вооружением противника и стараются отслеживать ухищрения, на которые идёт враг. На нашем сайте опубликован состав экспертного совета, однако это далеко не полный список.

Также Центр оказывает помощь родственникам военнослужащих, которые часто пытаются найти для них подходящую экипировку. Мы подсказываем, что и где можно приобрести. Также мы содействуем гуманитарной миссии штабов и фонда Захара Прилепина, он является членом Наблюдательного совета ЦОИ.

— Поддерживаете ли вы финансово инновационные разработки?

— ЦОИ не инвестирует в разработки, но не остаётся безучастным, когда нашим умельцам требуется срочная помощь для создания опытных или серийных образцов. Для этого Центр привлекает инвесторов из числа волонтёров, неравнодушных госдеятелей и бизнесменов.

— Какие разработки могут претендовать на поддержку ЦОИ?

— Нашей основной специализацией являются средства антидроновой защиты. Не секрет, что у ВСУ очень много малоразмерных разведывательных и ударных БПЛА, которые досаждают пехоте, снайперам, артиллерии и бронетехнике.

Для защиты от таких «птичек» нужны маскировочные сети, плащи-накидки, но ещё больше — тактические малогабаритные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые, поверьте, внесли свою лепту в срыв нынешнего украинского контрнаступления.

Объединённый радиоэлектронный комплект ОРК-М1

© Общественный центр поддержки оборонных инноваций (ЦОИ)

Наряду с этим Центр пытается решить проблему дефицита генераторов, аккумуляторов и других приспособлений, без которых устройства РЭБ не будут работать. Всего этого должно быть на фронте в достатке.

— Какие тактические РЭБ при поддержке ЦОИ используются в зоне СВО?

— Летом мы обеспечили испытания на ЛБС объединённого радиоэлектронного комплекта ОРК-М1 разработки компании «Причал Урал» (Екатеринбург).

Устройство предназначено для подавления сигналов управления БПЛА, которые работают в диапазонах частот 2,4—5,8 ГГц и используются для сброса боеприпасов. ОРК-М1 создаёт излучение, образующее купол высотой до 150 м и диаметром до 100 м.

При входе дронов в эту зону у них ухудшается связь с пультом оператора, что препятствует активации сброса снарядов непосредственно на защищаемый объект. ОРК-М1 может применяться для защиты блокпостов, укреплений, подразделений, стационарных позиций, зданий и сооружений. Общая масса комплекта с учётом источника питания составляет всего лишь 2,5 кг. «Причал Урал» намерен ежемесячно выпускать порядка 500 единиц ОРК-М1.

Широкое распространение в подразделениях ВС РФ получают антидроновые ружья. ЦОИ поддерживает поставки ружей «Курская дуга», которые позволяют подавлять беспилотники противника на восьми различных частотах. Мощность каждого блока глушения составляет 20 Вт.

Военным направляют ружья с внешними аккумуляторами, которые также используются для зарядки раций и коптеров. Сейчас собирается около 150 устройств в месяц, однако для покрытия текущих потребностей необходимо наращивать производственные мощности.

«Гарпия» — ещё одно востребованное антидроновое ружьё. При его использовании беспилотник теряет связь с оператором, геопозицию, а также возможность передавать видеосигнал оператору. Как правило, вражеский дрон приземляется через 20—30 секунд после воздействия антенны этого ружья. «Гарпия» имеет шесть каналов подавления и способна нарушать работу навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Правда, необходимо отметить, что работа с антидроновыми ружьями может наносить существенный вред зрению. Сейчас проводятся соответствующие исследования. На сегодняшний день мы рекомендуем использовать перфорационные очки для сохранения здоровья глаз.

Антидроновое ружьё «Гарпия»

© Министерство обороны РФ

— Какие ещё проекты в зоне СВО поддерживает ЦОИ?

— Очень полезным изделием является Wi-Fi мост «Антихантер Т-101». Он позволяет оператору находиться на расстоянии до 15 км от командного пункта, где расположен головной терминал. Система работает в диапазоне от 5 до 6 ГГц и обеспечивает быстрый обмен данными. Сейчас производится порядка 50 устройств в месяц, но для полного удовлетворения потребностей фронта нужно выпускать в несколько десятков раз больше «Антихантеров».

Кроме того, большое внимание уделяется испытаниям разведывательной аппаратуры, которая позволяет отслеживать вражеские БПЛА. При содействии ЦОИ российские военные используют прибор радиотехнической разведки «Мастерок-4». С помощью специальной антенны он способен обнаруживать радиоизлучение в диапазоне частот 35 МГц — 6,2 ГГц. Изделие достаточно простое в эксплуатации, быстро собирается, функционирует в любых погодных условиях. Срок работы на основном аккумуляторе составляет четыре часа, при подключении дополнительного — до 12 часов.

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Дальность обнаружения вражеских дронов с помощью «Мастерка-4» составляет 2,7 км для частотного диапазона 5,8 ГГц и 3,5 км — для диапазона 2,4 ГГц. Однако следует учитывать, что современные БПЛА обладают разными техническими характеристиками, и мощность приёмопередающих устройств меняется в зависимости от удаления от пульта управления. В связи с этим дальность обнаружения БПЛА противника может и несколько сократиться.

Для повышения эффективности к «Мастерку» можно подключить смартфон с технологией DroneAlert или использовать софт для управления анализаторами спектра типа ARINST (улавливают импульсные сигналы цифровых стандартов связи. — RT).

Также в зоне СВО хорошо себя зарекомендовали такие системы обнаружения дронов, как Sky Eye и Defamir. Наиболее продвинутые модификации дают возможность фиксировать БПЛА в радиусе до 10 км.

— Поддерживаете ли вы разработку отечественных БПЛА?

— Безусловно. Одной из новейших разработок, которую поддержал ЦОИ, является переработанный квадрокоптер марки Autel Robotics EVO Max 4T. В этом дроне реализованы самые современные функции навигации полёта. Интеллект этой «птички» позволяет обходить даже самые сложные препятствия.

Особенность дрона заключается в том, что он способен лететь в пространствах, куда не проходят GPS-сигналы. Кроме того, встроенный в «птичку» модуль Autonomy Engine позволяет воспринимать объекты размером до 2 см и устранять слепые зоны на изображении. Благодаря этому устройству квадрокоптер способен надёжно работать даже в сложных условиях эксплуатации, например при низкой освещённости или во время дождя.

Беспилотник может подниматься на высоту до 7 км и передавать изображение в реальном времени на расстояние до 20 км, при этом качество его картинки составляет 1080p/60 FPS. Беспилотник оборудован мощным тепловизором, широкоугольной камерой, десятикратным оптическим зумом и лазерным дальномером. Время полёта может достигать 42 минут.

Квадрокоптер марки Autel Robotics EVO Max 4T

© Общественный центр поддержки оборонных инноваций (ЦОИ)

Диапазон используемых частот на переработанном Autel Robotics EVO Max 4T различен — тут и 900 MГц, и более широкие — 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц. Примечательно, что частоту 5,2 ГГц на данный момент невозможно подавить с помощью РЭБ, поэтому беспилотники наших воинов способны эффективно выполнять разведывательный функционал.

— Есть ли в числе поддерживаемых вами проектов нестандартные средства защиты от вражеских БПЛА?

— Центр старается заместить все потребности российских военных в защите от дронов. Поэтому мы постоянно тестируем различные средства маскировки.

Фронт при поддержке ЦОИ получает сети длиной 50 м и шириной 5 м. Они выполняют маскировочную функцию, но больше всего нужны для антидроновой защиты позиций, в том числе артиллерийских. Понятно, что весь фронт сетями обтянуть невозможно, но таких изделий должно быть как можно больше — несколько тысяч. Практика их применения показала, что они фактически становятся непреодолимым препятствием для вражеских FPV-беспилотников.

Пожалуй, одной из самых необычных разработок является кевларовый щит-накидка, так называемый щит Филатова. Это детище военкора RT Андрея Филатова, автора эвакуационной тележки и электромотоцикла. «Щит Филатова» маскирует военнослужащих и одновременно защищает от осколков гранат, сброшенных с коптеров. Конструкция щита позволяет надевать его на руку, на спину, им можно накрывать раненого при эвакуации для защиты от ударов вражеских БПЛА.

Наши волонтёры, народные умельцы, небольшие частные предприятия оказывают огромную помощь военным, особенно в средствах противодействия вражеским беспилотникам. Прямая связь с ЛБС и усилия неравнодушных граждан приносят результаты.

Тем не менее нашим воинам не хватает всего, что есть в номенклатуре ЦОИ. По этой причине наш Центр поддерживает в основном те разработки, производство которых быстро масштабируется. Только такой подход даёт возможность сократить дефицит востребованных на передовой изделий.