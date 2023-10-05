Для нужд СВО: Шойгу заявил о формировании в рядах ВС РФ девяти резервных полков

Девять резервных полков, пополняющихся контрактниками, сформированы в рядах ВС РФ для группировок войск, участвующих в СВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также он сообщил, что за прошедший месяц на военную службу поступили 38 тыс. добровольцев, часть из них уже имеют боевой опыт. Кроме того, 5 октября глава оборонного ведомства проверил организацию боевой подготовки военнослужащих подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

В составе Вооружённых сил России сформировано девять резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сегодня он заслушал в штабе Объединённой группировки войск доклады командующих по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий в зоне проведения специальной военной операции, а также уделил внимание вопросам организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идёт их естественное постоянное пополнение», — заявил Сергей Шойгу.

Говоря о добровольцах, министр отметил, что за прошедший месяц в ряды ВС РФ вступили 38 тыс. человек.

«Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются во второй, а есть те, кто возвращается в третий раз», — подчеркнул он.

Шойгу сообщил, что в ряды ВС РФ в течение последнего месяца набрали 38 тыс. добровольцев

Также Шойгу рассказал о женщинах-добровольцах из разных регионов России, которые уже прошли военную подготовку и обладают боевым опытом.

«И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: «Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда. Но я, естественно, спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин», — отметил глава военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу обратил внимание на руководителей различных субъектов РФ в связи с их работой по формированию добровольческих отрядов, а также отметил внимательное отношение к бойцам и их семьям. В частности, он отметил руководителей республик Якутия и Бурятия, а также губернаторов Тульской области, Приморского и Краснодарского краёв.

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«Идёт серьёзное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объёма гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации», — пояснил министр.

Проверка боеподготовки на полигонах ЮВО

До совещания Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

Министру обороны РФ доложили, что подготовка контрактников и добровольцев ведётся по тактико-специальному, огневому, медицинскому, инженерному направлениям, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учётных специальностей. Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в СВО.

«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», — отмечал начальник управления боевой подготовки ЮВО.

Также было отмечено, что в ходе выполнения огневых стрельб по программе подготовки военнослужащие по контракту и добровольцы производят от 25 до 300 выстрелов из автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя», а из стрелкового вооружения, в частности из автоматов и пулемётов, более 500 выстрелов на каждого.

В свою очередь, министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медпомощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.