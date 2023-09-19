На страже Арктики: как Тихоокеанский флот отрабатывает задачи по защите коммуникаций Севморпути

Министерство обороны России опубликовало кадры тактических учений «Финвал-2023», направленных на защиту коммуникаций Северного морского пути. Манёвры проводятся силами Тихоокеанского флота вблизи Чукотки под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Наряду с этим в акваториях Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей стартовали учения Северного флота. По мнению экспертов, Россия будет наращивать военное присутствие в высоких широтах для защиты своих экономических интересов от посягательств США и других недружественных стран.

Минобороны России разместило на своём сайте кадры тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути (СМП). Манёвры проводятся под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«Первым эпизодом учений стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что стрельбы выполнялись крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» в условиях сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника. Цели располагались за сотни километров и были успешно поражены.

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Манёвры «Финвал-2023» проходят в акватории Чукотского и Берингова морей и на полуострове Чукотка. В тактическом учении задействованы порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, включая надводные корабли, подлодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион», бронетехника высокой проходимости.

«В ходе манёвров продолжается выполнение ряда комплексных ракетных и артиллерийских стрельб, отрабатываются учения по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, марш на технике по арктическому бездорожью», — рассказали в Минобороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, все эпизоды учений «носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России».

В комментарии RT военный обозреватель капитан 1-го ранга в запасе Александр Хроленко обратил внимание, что российский флот в очередной раз проводит учения без анонсирования сроков начала и завершения. По его словам, такой подход повышает скрытность важных с точки зрения боевой подготовки мероприятий.

Учения ТОФ «Финвал-2023» по защите Северного морского пути

«Не нужно анонсировать конкретные сроки, предупреждая тем самым потенциального противника. Тем более, судя по информации Минобороны РФ, на северо-восточной окраине России проходят манёвры со значительной концентрацией морских и сухопутных сил Тихоокеанского флота», — пояснил Хроленко.

В свою очередь, в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий напомнил, что Чукотка является ближайшей точкой к территории США.

«Пока с Соединёнными Штатами граница относительно спокойная. Однако в нынешней ситуации не может быть уверенности в том, что так будет и дальше. Это сигнал западному миру, в первую очередь Вашингтону, что у России есть силы на этом северном фланге и в непосредственной близости от США. Надеюсь, что за океаном это тоже поймут», — сказал Стрельбицкий.

«Стратегический приоритет»

Как заявили в середине сентября в МИД РФ, Москва исходит из способности самостоятельно защищать свои арктические территории и Северный морской путь.

«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надёжно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

По данным правительства России, Северный морской путь — это кратчайший водный маршрут между европейской частью РФ и Дальним Востоком. Он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашей страны.

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В 2022 году грузопоток по СМП превысил 34 млн т. Прирост по сравнению с 2021-м составил 3%. Наиболее активно Северным морским путём пользуются добывающие компании «НОВАТЭК», «Норильский никель», «Газпром нефть».

По информации госкорпорации «Росатом», для ледокольного обеспечения арктических инвестиционных проектов работают семь атомоходов, включая самые мощные в мире корабли данного класса: «Арктику», «Урал» и «Сибирь» проекта 22220 (ЛК-60Я).

Сейчас на Балтийском заводе продолжается строительство двух ледоколов проекта 22220. Ещё столько же аналогичных атомоходов будет заложено в ближайшей перспективе. Наряду с этим в судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край) строится головной атомоход проекта 10510 «Лидер», который сможет ломать лёд толщиной до 4 м и создавать судоходный канал шириной более 50 м.

«Повышение объёма перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счёт налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры», — говорится в материалах «Росатома».

В мае правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года. Документ предусматривает строительство новых ледоколов и создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. План предусматривает реализацию более 150 мероприятий с общим объёмом финансирования почти 1,8 трлн рублей.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота

РИА Новости

© Виталий Аньков

Как заявил в середине мая на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин, Северный морской путь становится более доступным для прохода кораблей из-за климатических изменений. По словам главы государства, у России есть планы развития СМП с привлечением иностранных партнёров.

«Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути — это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

«Силовые сценарии»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко, экономическое и логистическое значение Севморпути будет только возрастать. По этой причине государство и добывающие компании вкладывают значительные инвестиции в совершенствование инфраструктуры данной водной артерии, в связи с чем ещё одной приоритетной задачей является обеспечение безопасности СМП.

«Россия стремится не допустить передела Заполярья. Арктика является важной зоной в плане ресурсов. В шельфовой зоне расположены огромные природные богатства. А в транспортном сообщении этот макрорегион, безусловно, ценен Северным морским путём. Он значительно короче других торговых путей из Азии на Запад. Естественно, недружественные страны не заинтересованы в том, чтобы всем этим владела и распоряжалась Россия», — сказал Хроленко.

В частности, Москва видит опасность в укреплении военного потенциала НАТО на Крайнем Севере. Такое заявление недавно сделали в МИД РФ.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счёт вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», — приводит слова Николая Корчунова РИА Новости.

Как отметил дипломат, Москва будет реагировать на вызовы и угрозы, ориентируясь на комплекс мер, зафиксированных в Концепции внешней политики и в Стратегии развития Арктической зоны России. Так, в этих документах говорится, что Москва будет способствовать снижению уровня угроз национальной безопасности в Арктике и развивать СМП для круглогодичного судоходства.

По словам Хроленко, комплекс мероприятий по обеспечению защиты коммуникаций Севморпути включает патрулирование торговых маршрутов, проведение регулярных учений и пополнение новой техникой Северного и Тихоокеанского флотов.

Так, 18 сентября в акваториях Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей стартовали учения экспедиционной группировки сил и войск Северного флота. К участию в них будут привлечены до 1,8 тыс. человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до десяти летательных аппаратов, до 15 кораблей и подлодок.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота

© Минобороны РФ

В прошлом месяце стартовал очередной поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков». В конце августа отряд отработал взаимодействие с группировкой разнородных ударных сил в Баренцевом море.

Помимо кораблей, в манёврах участвовали самолёты армии ВВС и ПВО и дивизион ракетного берегового комплекса (БРК) «Бастион». Мероприятия проводились в целях обеспечения безопасности в районах трассы Северного морского пути.

Также в августе на Северном флоте прошла командно-штабная тренировка по управлению его силами и войсками. В ходе учений были изучены возможные районы и условия применения разнородных сил в арктической морской зоне. Кроме того, в рамках манёвров были «проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп».

К практическим действиям были привлечены свыше 8 тыс. военнослужащих, 20 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, до 50 единиц боевой и специальной техники. Похожие учения Северный флот проводил и в 2022 году.

Как полагает Константин Стрельбицкий, Военно-морской флот России будет наращивать присутствие в Арктике с целью гарантированного обеспечения безопасности Северного морского пути.