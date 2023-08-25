«Основа стратегической безопасности России»: Северный флот РФ провёл учения по защите территорий в Арктике

Группировка Северного флота отработала защиту островной зоны и морского побережья на Земле Франца-Иосифа. В ходе учений на один из островов архипелага высадились десантно-штурмовые группы морских пехотинцев, которые взаимодействовали с тактической группой Северного флота. Аналитики называют Арктику одним из важнейших регионов для обеспечения национальной безопасности РФ.

Группировка Северного флота провела учения по защите островной зоны и побережья в Арктике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа», — проинформировали в ведомстве.

Десантно-штурмовые группы морских пехотинцев на вертолётах Ка-27 вылетели с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и высадились на побережье острова Земля Александры.

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«После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом «на упор» с борта большого десантного корабля «Александр Отраковский», подразделения морских пехотинцев Северного флота на двухзвенных тягачах ДТ-10П «Витязь» совершили марш в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку высадки морского десанта», — сообщили военные.

В рамках учений морпехи взаимодействовали с тактической группой Северного флота, которая дислоцируется на острове Земля Александры. В арктическую экспедиционную корабельную группировку Северного флота входят корабли и суда обеспечения во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков». Её возглавляет заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Группировка продолжит решать задачи по защите интересов России в Арктике, сообщили в МО.

Сдерживание и противоборство

В последнее время страны НАТО всё чаще заявляют о намерении сдержать Россию в Арктике и оспорить её позиции в этом регионе. В частности, об этом говорил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО наращивает своё присутствие в Арктике, используя более современные средства. Конечно, это ответ на действия России, которая значительно увеличила своё присутствие, поэтому и нам также необходимо увеличить своё», — отмечал Столтенберг в ноябре 2022 года.

РИА Новости

© Павел Львов

В свою очередь, командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев, выступая в конце прошлого года на форуме «Арктика: настоящее и будущее», отметил, что США и другие государства Североатлантического альянса активизировали военную деятельность в регионе.

«Рассматривая Арктику в качестве потенциально конфликтного региона, США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе... Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для... милитаризации Арктического региона», — сообщил Моисеев.

В частности, по его словам, США и НАТО ввели практику регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Кроме того, в этом районе поддерживается постоянное присутствие многоцелевых подлодок американских ВМС, а также отмечается «устойчивый рост интенсивности» учебной боевой деятельности, подчеркнул Моисеев.

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«Альянс уже обладает в Арктике развитой инфраструктурой... и по факту принимаются дальнейшие практические меры по наращиванию объектов военной инфраструктуры... В целом расширение военного присутствия Объединённых вооружённых сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике», — цитирует РИА Новости командующего Северным флотом.

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов в апреле этого года также заявил, что политика США и их союзников по НАТО ведёт к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике.

«Вследствие активизации в регионе НАТО и его стран-членов видим, как в стратегических документах этих государств и альянса в целом в отношении России на первый план выходят задачи «сдерживания» и противоборства», — заявил дипломат в интервью «Известиям».

На этом фоне Россия продолжает укреплять свои позиции в регионе и развивать там военную инфраструктуру. Так, весной Минобороны РФ утвердило план по расширению и модернизации военного аэродрома Рогачёво на Новой Земле. За пять лет будет обновлена инфраструктура для базирования авиатехники и построено современное жильё для военных и их семей.

Эксперты называют Рогачёво одним из важнейших элементов обороны Северного морского пути и российского Заполярья, отмечая, что его реконструкция позволит более эффективно контролировать огромное пространство в Арктике и усилит защиту РФ от потенциальных ударов через Северный полюс.

С 2020 года на авиабазе Рогачёво возобновилось присутствие истребительной авиации: на ротационной основе на аэродроме дежурят перехватчики МиГ-31БМ и палубные истребители Су-33.

Регион будущего

Арктика была и остаётся приоритетным регионом, безопасность которого является неотъемлемым элементом национальной безопасности РФ, отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Арктика всегда была одним из приоритетных направлений интересов Москвы, и сохранение контроля над ней — это сохранение контроля над ресурсной кладовой, над транспортной артерией будущего — Северным морским путём. Кроме того, северные границы имеют стратегическое значение, так как наиболее короткий путь для возможного удара по территории России межконтинентальными ракетами лежит через Арктику. Их укрепление в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, присутствие боевой авиации, надводного и подводного флотов — основа стратегической безопасности РФ», — подчеркнул военный политолог.

Арктика

РИА Новости

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В 1990-е и 2000-е годы развитию Арктики не уделялось должного внимания, однако впоследствии стало ясно, что присутствие в регионе, в том числе на Земле Франца-Иосифа, — очень важное условие для обеспечения национальной безопасности РФ, подчеркнул Михайлов.

«Ключевые игроки в Арктике сейчас — пять государств, и из них Россия присутствует в этом регионе наиболее масштабно. При этом другие страны неоднократно заявляли о своих претензиях на арктический шлейф и его ресурсы», — отметил эксперт.

Он не исключает, что борьба за Арктику может стать следующей фазой глобального противостояния после конфликта на Украине и противоборства Китая и США в Тихом океане.

«После завершения украинского конфликта США перебросят все свои силы в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы развернуть большую кампанию против Китая. Затем, когда Россия освоит Северный морской путь, можно будет ожидать и обострения вокруг Арктики», — прогнозирует аналитик.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT также выразил уверенность, что Арктика, будучи чрезвычайно важным регионом со стратегической точки зрения, должна контролироваться Вооружёнными силами РФ.

«Арктика — это «приз» XXI века. Коллективный Запад, стремясь ослабить Россию и сдержать Китай, готовит плацдарм для «прыжка» в Арктику, отделения Северного морского пути и значительной части территории, находящейся под непосредственной юрисдикцией России», — подчеркнул эксперт.

По его словам, интерес к этому региону прежде всего обусловлен наличием там полезных ископаемых, залежей углеводородов и редкоземельных металлов.

«Государства так называемой Евроарктической зоны — Финляндия, Норвегия, Швеция — позволяют создать плацдарм для претензий НАТО на этот регион. Одна из целей присоединения к альянсу Финляндии и Швеции — создание условий для борьбы за Арктику, что обнажает геополитические и стратегические устремления коллективного Запада в этой области», — заключил политолог.