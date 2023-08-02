«Никто до этого не спускался под лёд»: начальник «Арктики-2007» — о первом погружении на дно Северного Ледовитого океана

2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир» в рамках экспедиции «Арктика-2007» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Это была первая подлёдная миссия, в рамках которой аппараты спустились на большие глубины. Об этом в интервью RT рассказал начальник экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ), Владимир Соколов. По его словам, участникам «Арктики-2007» удалось решить все поставленные задачи: протестировать российские подводные аппараты и провести необходимые геологические исследования дна океана. Соколов также рассказал, что сегодня Арктика претерпевает большие изменения в связи с глобальным потеплением и таянием ледников. Из-за этого в регионе появляются и исчезают острова, происходит миграция биоты.

— 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Погружение стало частью научной программы экспедиции «Арктика-2007», организованной ААНИИ. Владимир Тимофеевич, вы были одним из координаторов экспедиции по линии Арктического института, расскажите, пожалуйста, о научной программе, как проводилась подготовка к экспедиции и каким образом был осуществлён спуск аппаратов.

— «Арктика-2007» — это комплекс экспедиций, которые выполнялись в Северном Ледовитом океане в рамках программы Международного полярного года — 2007—2008. Комплекс включал экспедиции весеннего и летнего этапа.

Весенняя экспедиция на атомном ледоколе «Россия» носила геологический характер. Во время неё исследовалось геологическое строение дна Северного Ледовитого океана и была обследована зона сочленения хребта Ломоносова с шельфом. Полученные результаты были направлены на расширение внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктике.

Следующий этап экспедиции, который проходил на судне ААНИИ «Академик Фёдоров», начался в летний период и длился три месяца. В рамках него осуществлялся спуск глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на Северном полюсе. Эта миссия носила название «Высокоширотная арктическая глубоководная экспедиция», её возглавлял известный учёный-океанолог Артур Чилингаров. Она готовилась на протяжении нескольких лет, а удалось осуществить её только в 2007 году, когда было выделено достаточно средств и была проведена тщательная подготовка самих аппаратов.

Штаб экспедиции базировался на ледоколе «Россия», который осуществлял проводку судна «Академик Фёдоров» в приполярный район. Аппараты «Мир-2» и «Мир-1», а также вся команда, которая готовила и осуществляла спуски этих аппаратов, находились на борту НЭС «Академик Фёдоров».

Экспедиция стартовала из Мурманска. Некоторые члены экспедиции сели на борт атомного ледокола «Россия», который в то время возглавлял капитан Александр Спирин. Вначале ушёл ледокол, а затем «Академик Фёдоров». Два судна позже встретились в Баренцевом море и вышли в район предварительных испытаний. Они проводились за границей Земли Франца-Иосифа на глубинах около 1,2 тыс. м — это были первые испытания подобных аппаратов в районах с дрейфующими льдами. В рамках испытаний аппараты опускались на дно, потом всплывали и их поднимали на борт.

Подготовка к спуску глубоководных аппаратов «Мир»

globallookpress.com

© Vladislav Kadyshev

Таким образом, проходила технологическая тренировка: нужно было провести предварительные эксперименты на меньших глубинах. Оба спуска были успешными: мы получили нужные данные о том, как себя ведут аппараты подо льдом, что нужно для связи с ними и так далее.

После этого атомный ледокол «Россия» начал прокладывать путь к Северному полюсу, а «Академик Фёдоров» шёл за ним. До полюса мы добрались 1 августа.

Стоит также сказать, что заранее с борта «Академика Фёдорова» вылетел вертолёт, который производил ледовую разведку и обследовал место предполагаемого пуска. Точнее, он искал разрывы во льдах, куда можно было ввести судно. Командиром вертолёта был известный полярный лётчик Вадим Базыкин.

Спуск начался 2 августа. Когда все подготовительные страховочные работы были произведены (расставлены гидрофоны, подготовлены средства связи и так далее), на воду был спущен первый аппарат. Перед этим в него сели три человека: пилот аппарата Анатолий Сагалевич, сам руководитель экспедиции Артур Чилингаров и ещё один российский участник спуска, Владимир Груздев. Аппарат ушёл под лёд и начал спускаться на глубину. Потом был спущен и второй аппарат.

Иногда с аппаратами пропадала связь, однако в результате они успешно достигли дна в районе Северного полюса. Первый аппарат опустил капсулу с посланием будущим поколениям и поставил российский флаг. Сама идея установки флага родилась на борту «Академика Фёдорова» у одного из инженеров, которые обслуживают аппараты «Мир». Флаг создали из подручных материалов.

С помощью аппарата были отобраны пробы грунта со дна Северного Ледовитого океана и произведён забор воды для дальнейшего исследования, осуществлены гидрофизические измерения. Второй аппарат, которым управлял Евгений Черняев (экипаж — Фредерик Паулсен и Майк Макдауэл), вскоре тоже подплыл к заданной точке.

Через полчаса после погружения началось всплытие, которое длилось около двух часов.

Участники экспедиции «Арктика-2007»: заведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Анатолий Сагалевич, руководитель экспедиции Артур Чилингаров и депутат Госдумы РФ Владимир Груздев (справа налево)

РИА Новости

© Илья Питалев

— Насколько опасно было погружаться на дно Северного Ледовитого океана?

— Пилоты были хорошо подготовлены. Они неоднократно спускались на большие глубины, нежели те, которые были в районе Северного полюса.

Однако никто до этого не спускался под лёд. Экипажи, конечно, были уверены в надёжности аппаратов и в том, что их там не раздавит. Но неизвестно было, как «Миры» поведут себя и смогут ли вернуться в точку спуска из-за дрейфующих льдов.

— Были ли получены новые данные об арктической фауне во время экспедиции?

— Основная задача была в том, чтобы решить технологические вопросы работы глубоководных аппаратов, дрейфующих подо льдами Арктического океана. Она была успешно выполнена.

Что касается фауны, то нужно понимать, что Арктический бассейн — это арктическая пустыня. В частности, если мы с вами говорим о районе Северного полюса и таких глубинах, то там практически нет жизни. Да, конечно, при спуске была замечена рыба или небольшие морские обитатели, но задач по обнаружению каких-то новых видов, данных о животных перед экспедицией не стояло.

— Вы сказали, что во время экспедиции на дне были размещены флаг России и капсула с посланием будущим поколениям. Однако тогда установка флага вызвала общественный резонанс, в частности министр иностранных дел Канады Питер Маккей и другие представители государств — членов Арктического совета посчитали, что установление флага — это притязания на территорию. Насколько такая позиция обоснованная, ведь все первооткрыватели ставят флаги, когда достигают неисследованной точки?

— Таких мыслей ни у кого из устанавливающих флаг не было. Не было такой задачи — утвердить границу Российской Федерации в районе Северного полюса. Флаг был установлен чисто символически, чтобы показать, что наша страна впервые с использованием подобных технологий достигла дна Северного Ледовитого океана. Если какие-то политики увидели в этом что-то другое, то это на их совести.

Море Лаптевых

РИА Новости

© Фред Гринберг

— Отмечали ли вы в ходе экспедиции какие-то изменения арктической флоры и фауны в связи с глобальным потеплением?

— Да, во время экспедиции мы отмечали, что и в западной, и в восточной частях Арктики происходили смещение видов живых организмов и их перемещение на север и восток с запада и, наоборот, с востока на запад. Видимо, в результате потепления, таяния ледников и изменений рельефа открылись новые акватории на этой территории, флора с фауной начали активно проникать в эти ранее несвойственные им районы.

— Ранее учёные рассказали, что значительные выбросы метана влияют на потепление в Арктике. Во время экспедиций в моря Восточной Арктики и Карское море учёные исследовали тепловые свойства донных отложений. На шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря были открыты некоторые зоны выбросов этого газа. С чем связаны подобные выбросы метана и почему ранее такое явление не наблюдалось?

— Дело в том, что ранее проблема глобального потепления не стояла так остро, поэтому на подобные явления учёные не обращали внимания. Сейчас с целью изучения залегания этих отложений проводятся специальные поиски, а также изучаются выбросы метана, в частности в море Лаптевых.

Это связано с тем, что процессы потепления происходят даже на дне Северного Ледовитого океана: теплеет вода, солнечная радиация начинает достигать дна. Это приводит к прогреву как водной толщи, так и дна, что, в свою очередь, приводит к размораживанию и эмиссии метана. Из глубинных слоёв этот газ поднимается к самой поверхности.

— Глобальное потепление влияет не только на флору и фауну Арктики, но и на ландшафт региона. Например, в конце 2021 года стало известно, что на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) исчез полуостров. Двумя годами ранее специалисты обнаружили, что на ЗФИ исчез целый остров. Он назывался Перламутровый и располагался на востоке архипелага. Насколько за последние годы изменился арктический рельеф?

— Появление новых островов и исчезновение некоторых земель, о которых вы говорите, связаны с отступлением ледников. Ранее эти географические объекты не отражались на картах из-за их расположения под ледниками. На ЗФИ некоторые ледники растаяли, и с уменьшением льда элементы береговой структуры островов стали видны.

Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа

РИА Новости

© Павел Львов

С другой стороны, отступление льда приводит к разрушению береговой черты из-за ветра и литодинамических процессов (перемещения твёрдого вещества литосферы. — RT). Если в XX веке ЗФИ, как и другие арктические архипелаги и острова, находилась в окружении дрейфующих арктических льдов, то сейчас в летний период эти районы полностью освобождаются ото льда, что приводит к ветро-волновым воздействиям на береговую черту. Нужно ещё учитывать, что в Арктике есть районы вечной мерзлоты, которые также тают, в результате чего возникают новые проливы и острова. Арктика быстро меняется из-за глобального потепления и повышения температуры воздуха и поверхностных слоёв гидросферы.