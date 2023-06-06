На основе математической модели: российские учёные выявили влияние ветра и морских течений на таяние ледников

Российские учёные из УрФУ разработали математическую модель, которая позволяет точно прогнозировать скорость таяния и восстановления морских ледников. Выяснилось, что этот процесс во многом зависит от скорости ветра и морских течений — они активизируют намерзание льда. Учёт этих факторов позволит учёным точнее предсказать, как будут меняться объёмы ледников на планете в зависимости от погоды на фоне глобального изменения климата.

Учёные из Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) выяснили, что морская вода замерзает быстрее под воздействием ветра или подводного течения при температуре около 0 °C и ниже. Полученные данные помогут прогнозировать судьбу морских ледников, что важно в условиях глобального изменения климата. Об этом RT сообщили в Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal.

Исследователи составили математическую модель, в которую заложили разные условия, влияющие на процесс замерзания морской воды. Оказалось, что при температуре около 0 °C на скорость образования льда влияет даже лёгкий ветер.

«Дело в том, что ветер, так же как и подводное течение, вносит флуктуации (скачки) в температуру, а это, в свою очередь, приводит к ускорению образования кристалликов льда. Иными словами, с ветром или подводным течением лёд намерзает быстрее, слой льда становится толще. Да, он более рыхлый, не такой плотный, но скорость образования увеличивается», — пояснила RT соавтор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Евгения Маковеева.

Учёные отмечают, что в последние годы погода на планете стала более изменчивой, усилились и участились ветры и морские течения. В теории это могло бы сыграть положительную роль для ледников, ускорив их восстановление. Однако рассчитывать на это на практике не приходится, констатируют авторы работы.

«Во-первых, внешние «шумы» — лишь одна из составляющих сложного процесса. И во-вторых, температура атмосферы должна быть ниже 0 °C для замерзания воды», — добавила Евгения Маковеева.

Однако полученные учёными данные помогут повысить точность прогнозов относительно размеров ледников, скорости их таяния и восстановления в зависимости от погодных условий.

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На следующем этапе исследования авторы работы намерены изучить математическими методами формирование дна ледников. Это процесс разрастания ледника, во время которого лёд намерзает снизу. Таким образом ледник может формировать до половины своего объёма.

Напомним, по оценкам экспертов, если современные темпы таяния морских ледников сохранятся, то к середине 40-х годов текущего века Северный Ледовитый океан может полностью освободиться ото льда. Это не только приведёт к исчезновению белых медведей и другой арктической фауны, но и повлечёт за собой глобальные климатические последствия, поскольку лёд является важным фактором поддержания стабильной температуры на планете — сейчас часть солнечных лучей отражается от ледяного покрова.