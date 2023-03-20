Удар по экосистеме: к чему может привести ускорение круговорота воды в зоне шельфа Российской Арктики

Российские учёные проанализировали изменения донных отложений в Арктике на протяжении последних 100 лет. Как выяснили специалисты лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН, глобальное изменение климата и сокращение площади сибирских лесов привело к ускорению круговорота воды в зоне арктического шельфа. Этот процесс, в свою очередь, приводит к изменению дна шельфового моря, что оказывает серьёзное негативное влияние на экосистему всего региона.

В зоне шельфа Российской Арктики ускорился круговорот воды, что может повлиять на экосистему всего региона. Об этом сообщила пресс-служба ГЕОХИ РАН.

К соответствующим выводам пришли учёные из лаборатории радиохимии окружающей среды института. Они изучили изменения донных отложений на Сибирском арктическом шельфе, происходившие последние 100 лет. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Anthropocene, проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России и РНФ.

Как отмечают авторы работы, в начале XX века в регионе наблюдалось интенсивное таяние ледников и айсбергов, из-за чего тогда в Арктике усилились морские течения и сток рек. Однако тот период ускорения круговорота воды был относительно коротким и завершился в первой половине прошлого столетия.

При этом несколько десятилетий назад потепление стало более интенсивным, а сейчас его темпы ускоряются. В результате сильные течения вымывают и переносят донные отложения шельфовых морей за их пределы в глубоководные районы Северного Ледовитого океана. Как итог, скорость накопления осадков в шельфовых морях с каждым годом падает, что оказывает непосредственное влияние на всю экосистему Арктики.

«Учитывая, что Арктика не очень богата рыбой, основной пищей крупных морских млекопитающих — моржей и тюленей — являются бентосные организмы, которые живут на дне. Изменение состава дна приведёт к существенным изменениям и в пищевой цепи», — пояснил в беседе с RT доктор геолого-минералогических наук ведущий научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды Валерий Русаков.

Морж

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Кроме того, как утверждают специалисты, процессы, происходящие на дне арктического шельфа, связаны не только с глобальным потеплением климата, но и с усилением эрозии почв в результате сокращения площади лесов Сибири. По их словам, негативные прогнозы относительно экологических изменений в регионе становятся реальностью даже быстрее, чем предполагалось ранее.

«Прогнозируемые изменения Арктики в XXI веке указывают на дальнейшее увеличение стока рек и поступление терригенных осадков (осадки, накапливающиеся на дне морей в результате поступления в водоём вещества суши. — RT) на внешний шельф и в глубины Северного Ледовитого океана», — отметил Русаков.