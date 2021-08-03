Размером с Флориду: учёные зафиксировали масштабное таяние ледников в Гренландии

Датские исследователи отметили, что из-за аномальной жары гренландский ледяной щит за один день растаял на 8,5 млрд тонн льда. Количество воды, образовавшееся от таяния ледника, было достаточным, чтобы покрыть всю территорию Флориды пятисантиметровым слоем. Эксперты опасаются, что из-за изменения климата таяние ледников Гренландии ускорится и это может привести к повышению уровня Мирового океана.

Учёные из Датского метеорологического института сообщили, что на минувшей неделе из-за аномальной жары на гренландском ледяном щите всего за один день растаяло 8,5 млрд тонн льда. Как утверждают исследователи, образовавшейся воды достаточно, чтобы покрыть всю территорию Флориды пятисантиметровым слоем, пишет Polar Portal.

Такое масштабное таяние льдов превышает средний показатель потери льда в Гренландии. Согласно наблюдениям со спутников, ежегодно около 250 млрд тонн гренландского льда превращается в воду, которая стекает в Атлантический океан.

По словам исследователей, это не первое масштабное однодневное таяние льдов в Гренландии. Так, в 2012 году за один летний день потеря составила 12,5 млрд тонн льда, а в 2019-м — 11 млрд тонн.

«Масштабный случай таяния льдов в Гренландии не настолько экстремальный, как в 2019 году. Площадь местности, на которой происходит таяние, даже немного больше, чем два года назад», — сообщили исследователи на своей странице в Twitter.

По мнению учёных, главная причина таяния льдов в Гренландии — аномальная жара. Климатологи отмечают, что температура в Гренландии сейчас превышает +20 °С, что вдвое выше среднего летнего показателя для этого региона. Жара может быть вызвана большим скоплением тёплого воздуха над Гренландией.

По словам бельгийского учёного-климатолога из Льежского университета Ксавье Феттвейса, за несколько дней начиная с 28 июля Гренландия потеряла 22 млрд тонн льда. 12 млрд тонн воды после таяния льда утекли в океан, а остальные 10 млрд тонн снова превратились в лёд из-за резкого снегопада.

«10 млрд тонн были компенсированы образованием снежного покрова благодаря прошедшему недавно сильному снегопаду», — заявил учёный на своей странице в Twitter.

Исследователи обеспокоены тем, что если теплый воздух над Гренландией будет задерживаться, то это может привести к дальнейшему ускорению таяния ледников.

По оценкам американского Национального центра данных по снегу и льду (National Snow and Ice Data Center), если весь лёд Гренландии растает, то уровень Мирового океана повысится примерно на 6 м, что может привести к серьёзным климатическим изменениям на планете.