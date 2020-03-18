Охлаждающий эффект: как животные могут спасти вечную мерзлоту от таяния

Российские и немецкие исследователи обнаружили способ спасения вечной мерзлоты от таяния, которое происходит из-за глобального потепления. Для этого они предложили разводить на Крайнем Севере крупных травоядных животных: лошадей, оленей, зубров. Специалисты рассчитали математическую модель, согласно которой до 2100 года можно сохранить 80% всех почв с вечной мерзлотой, если на них организовать выпас крупных травоядных. Стада разрушают снежный покров и тем самым помогают арктическим воздушным массам охлаждать почву.

Лошади и другие крупные травоядные животные могут спасти вечную мерзлоту от таяния, которое происходит по причине глобального потепления, утверждают специалисты по экосистемам из России и Германии. Они подсчитали, что к 2100 году можно сохранить до 80% вечной мерзлоты, если соответствующие территории будут отведены под пастбища. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Охлаждающий эффект от пастбищ на вечномёрзлых почвах известен довольно давно. Температура якутского воздуха зимой достигает в среднем -40 °C, тогда как температура почвы — всего -10 °C. Лошади и другие животные разрушают снежный покров, благодаря чему холодный воздух достигает земли, почва охлаждается и не оттаивает.

В России восстановлением высокопродуктивных пастбищных экосистем в Арктике и борьбой с изменением климата занимаются специалисты Сергей и Никита Зимовы из Плейстоценового парка. Этот экспериментальный заказник расположен на северо-востоке Якутии, в нижнем течении реки Колымы, возле посёлка Черский. Первые опыты по расселению там животных учёные начали ещё в 1988 году. На данный момент заказник имеет общую огороженную площадь в 20 кв. км и является домом для восьми видов крупных травоядных животных: северных оленей, якутских лошадей, лосей, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец.

Якутские лошади Плейстоценового парка

© Pleistocene Park

Об успешном расселении северных видов на вечномёрзлых почвах и столь необычном способе борьбы с глобальным потеплением стало известно на Западе. Опытом якутских исследователей заинтересовались специалисты по экосистемам под руководством профессора Кристиана Беера из Центра исследований и устойчивости систем Земли при Гамбургском университете. Российские и немецкие специалисты объединили усилия для исследования «защиты вечномёрзлых грунтов от оттаивания путём увеличения плотности травоядных».

«Такой естественный способ воздействия на экосистемы до настоящего времени практически не изучался, но при этом он несёт в себе огромные перспективы», — отметил профессор Беер.

Немецкому исследователю пришла в голову идея экстраполировать опыт якутских учёных на всё Северное полушарие. Для этого была разработана специальная климатическая модель температурных процессов на поверхности земли в течение всего года.

За основу был взят негативный сценарий из последнего отчёта Межправительственной группы экспертов по изменению климата, при котором количество вредных выбросов продолжает бесконтрольно увеличиваться. В этом случае температура в Арктике поднимется на 3,8 °C, что приведёт к оттаиванию половины всей вечной мерзлоты. Однако с включением в расчёты северных пастбищ картина заметно улучшается. Температура на арктических выпасах поднимется всего на 2,1 °C, и этого уже достаточно, чтобы сохранить 80% многолетней мерзлоты в Северном полушарии.

«Идея о заселении всех областей вечной мерзлоты в Северном полушарии стадами диких животных может показаться утопичной, — признал профессор Беер. — Однако, согласно сделанным выводам, охлаждение вечной мерзлоты достижимо при участии и меньшего числа животных. Мы продемонстрировали перспективность подхода, который позволит замедлить таяние вечной мерзлоты, а вместе с этим и процесс разложения и высвобождения содержащихся в ней запасов углекислоты».

Зубры в Плейстоценовом парке

© Pleistocene Park

В расчёты профессора Беера было включено и отрицательное воздействие животных на климат, ведь летом стада поедают охлаждающий землю мох. Как отметили специалисты, всё же положительное влияние охлаждающего эффекта зимой в несколько раз больше. Далее учёные планируют продолжить работу с биологами, чтобы понять, как добиться того, чтобы животные успешно расселились по районам многолетней мерзлоты.