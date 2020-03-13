Названы российские регионы, где климат теплеет быстрее всего

Стали известны российские регионы, где климат теплеет быстрее всего.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Доклад об особенностях климата России в 2019 году, подготовленный Росгидрометом.

Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры зафиксирована на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части страны (0,8 °С за 10 лет). На Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря — 1,1 °С.

По оценке экспертов, весной интенсивное потепление происходит в Западной (0,67 °С за 10 лет) и Средней Сибири (0,82 °С). В Восточной Сибири потепление зафиксировано весной (0,78 °С) и осенью (0,77 °С). Летом потепление отмечено в Южном и Центральном федеральных округах (0,44 °С и 0,64 °С соответственно).

Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха за 10 лет в России в период с 1976 по 2019 год составила 0,47 °С. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период (0,18 °С).

Ранее климатолог Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России.