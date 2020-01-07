Климатолог рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России

Климатолог Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России.

«В условиях изменяющегося климата погодные аномалии должны учащаться, и статистика Росгидромета это подтверждает. Отчёты зарубежных страховых агентств также свидетельствуют о повышении ветровой нагрузки и увеличении числа засух и ливней», — заявил он.

Как отметил эксперт, изменение климата можно наблюдать в Сибири, где почти ежегодно возникают массовые пожары, наносящие ущерб флоре и фауне.

Со своей стороны, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин выразил мнение, что из-за повышения средней летней температуры в Сибири растёт количество пожароопасных дней, когда сочетаются жаркая погода и отсутствие осадков.

Он пояснил, что показатель будет увеличиваться, если не снизить объёмы парниковых выбросов.

Оба эксперта не стали опровергать и тот факт, что большую роль в лесных пожарах играет человек.

Ранее Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.