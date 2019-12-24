Климатолог оценил тёплый декабрь в регионах России
- РИА Новости
«Такой тёплый декабрь — это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов. Это может произойти, а может — нет», — заявил он.
По его словам, прогнозы погоды возможны лишь на очень короткое время.
Как пояснил Киселёв, количество дождя увеличивается, количество снега уменьшается, а утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя.
«Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит. Как у Пушкина: «Снег выпал только в январе». Так что ждём», — добавил он.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru оценил будущее зим в России.