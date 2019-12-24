Климатолог оценил тёплый декабрь в регионах России

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.
Климатолог оценил тёплый декабрь в регионах России
  • РИА Новости

«Такой тёплый декабрь — это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов. Это может произойти, а может — нет», — заявил он.

По его словам, прогнозы погоды возможны лишь на очень короткое время.

Как пояснил Киселёв, количество дождя увеличивается, количество снега уменьшается, а утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя.

«Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит. Как у Пушкина: «Снег выпал только в январе». Так что ждём», — добавил он.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru оценил будущее зим в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить