Климатолог оценил тёплый декабрь в регионах России

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.

«Такой тёплый декабрь — это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов. Это может произойти, а может — нет», — заявил он.

По его словам, прогнозы погоды возможны лишь на очень короткое время.

Как пояснил Киселёв, количество дождя увеличивается, количество снега уменьшается, а утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя.

«Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит. Как у Пушкина: «Снег выпал только в январе». Так что ждём», — добавил он.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с kp.ru оценил будущее зим в России.