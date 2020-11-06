Невечная мерзлота: как глобальное потепление влияет на фауну Крайнего Севера

Учёные создали единый архив передвижений арктических и субарктических животных за последние 30 лет. С помощью такой базы данных специалисты изучают воздействие глобального потепления на фауну региона. Ранняя весна, тёплая зима и таяние льдов приводят к изменению поведения северных животных, отмечают исследователи. Архив включает историю миграций и передвижений более 8 тыс. морских и наземных животных по Арктике и прилегающим районам.

Российские учёные в составе международного коллектива приняли участие в создании открытой базы данных передвижений животных Крайнего Севера: AAMA — the Arctic Animal Movement Archive (Архив передвижений арктических животных). На основе информации из этого архива специалисты исследуют воздействие изменения климата на фауну региона. Об этом сообщается в журнале Science.

В проекте были задействованы учёные более 100 университетов, государственных учреждений и природоохранных организаций из 17 стран, в том числе специалисты из различных институтов и учреждений Российской академии наук.

База ААМА включает информацию о перемещениях и миграциях более 8 тыс. морских и наземных животных с 1991 года по сегодняшний день. На основе этих данных учёные исследуют влияние глобального потепления и других факторов на изменение поведения животных Крайнего Севера, отмечает разработчик ААМА и один из ведущих авторов исследования, профессор гражданской, экологической и геодезической инженерии Университета штата Огайо Гил Борер.

«Экологи делают всё возможное, но зачастую данные об отслеживаемых передвижениях теряются... А отслеживание животных — очень трудоёмкий процесс... На каждое животное нужен датчик для отслеживания передвижений, стоимость которого составляет сотни, а иногда и тысячи долларов», — сказал Борер.

По данным учёных, в Арктике стало заметно теплее. С 1970-х годов средняя температура повысилась примерно на 2,3 °C. Исследователи обнаружили, что более ранняя весна, более тёплая зима, таяние льда и воздействие человека вызывают значительные изменения в поведении животных.

Песец на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

РИА Новости

© Вера Костамо

В частности, результаты исследований на базе данных ААМА показывают долгосрочные и масштабные поведенческие изменения у беркутов, медведей, северных оленей, лосей и волков Крайнего Севера.

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В одном из исследований показано, что молодые беркуты мигрируют на север после мягкой зимы раньше обычного. Так они встраиваются в новые климатические циклы, и это влияет на гнездование и выживаемость птенцов.

Другое исследование позволило отследить миграцию более 900 самок северного оленя. Выяснилось, что в северных стадах время родов сдвинулось на более ранний срок. Учёные высказывают опасения, что из-за этого родившиеся прежде обычного телята могут погибнуть в случае выпадения весной большого количества снега.

«Эта работа дала нам основу понимания общей картины того, как на самом деле в условиях изменения климата протекает взаимодействие между животными и окружающей средой», — заключил соавтор исследования, младший научный сотрудник кафедры биологии Мэрилендского университета Эли Гурари.