«Зелёная химия»: победитель конкурса ЮНЕСКО — об экологии, пользе сточных вод и работе на Крайнем Севере

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Арсений Скрынников
Российские химики с Кольского полуострова изобрели инновационные промышленные фильтры, которые превосходят по своим характеристикам существующие мировые аналоги. Наполнитель из титана и кремния очищает сточные воды и позволяет извлекать из них полезные элементы. Само устройство сделано из вторсырья — его производство позволяет утилизировать титансодержащие отходы. Об этом в беседе с RT сообщила научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН Галина Калашникова. Она вошла в число семи лучших молодых учёных ЮНЕСКО — лауреатов грантовой программы «Зелёная химия для жизни» 2019 года. Исследователь рассказала о победе в международном конкурсе, перспективах своего экологического проекта и жизни учёных за Полярным кругом.
«Зелёная химия»: победитель конкурса ЮНЕСКО — об экологии, пользе сточных вод и работе на Крайнем Севере
  • Апатиты, Мурманская область
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Галина, в новостях о вашем награждении сообщалось, что вы «научились превращать промышленные отходы в золото». Неужели вы изобрели философский камень? В чём заключается суть вашего проекта, чем он полезен для экологии?

 — Разработанный в нашем центре титаносиликатный (из титана и кремния) материал для промышленных фильтров является сорбентом, который предназначен для очистки сточных вод и растворов от вредных примесей тяжёлых и цветных металлов, радиоактивных элементов. На выходе мы получаем экологически чистую воду, а все элементы, в том числе редкие и драгоценные металлы, остаются в фильтре, и их можно использовать в других областях. Применений может быть большое количество.

Например, электролизу меди мешает серебро, а наш сорбент легко очищает от него электролитный раствор. А вот уже обогащённый серебром титаносиликат можно применять в качестве сорбента для радиоактивного йода. Промежуточное сырьё из фильтров, в зависимости от состава, может послужить материалом для производства полупроводников или, например, литиевых батарей. С помощью сорбента действительно можно извлекать серебро, золото или элементы платиновой группы из некондиционного и неликвидного для дальнейшего производства сырья.

  • Галина Калашникова
  • vk.com
  • © Личная страница Галины Калашниковой

В вашем родном Мончегорске развито горно-металлургическое производство, а соседние Кировск и Апатиты, где вы живёте и работаете, обязаны своим появлением разработке месторождений апатито-нефелиновых руд — сырья для фосфорных удобрений. На таких производствах неизбежно возникновение опасных отходов, которые попадают в воду и в воздух. Ваша работа изначально связана с этой проблемой? Местные заводы вашим исследованиям помогают, мешают, или же никак с ними не связаны?

— Основным направлением деятельности Кольского научного центра РАН как раз является решение проблем региона, и для этого мы постоянно взаимодействуем с крупнейшими предприятиями. Однако именно этот наш проект имеет глобальное значение, и потому он был заявлен на международный конкурс. При этом мы, конечно, надеемся, что сорбент найдёт своё применение в первую очередь именно на предприятиях Кольского полуострова.

Названа сумма гранта, который вы получили вместе с престижной наградой,  $30 тыс. Вы уже знаете, как использовать эти деньги? 

 — В соответствии с требованиями к гранту, мы потратим деньги на покупку оборудования и необходимых реактивов, а также на проведение совместных исследований с другими институтами и университетами и на повышение квалификации научного коллектива.

— Грантовая программа рассчитана на один год. Что вы планируете успеть сделать за это время? Предполагается доведение проекта до получения какого-то коммерческого продукта?

 — Испытания показали эффективность нашего сорбента в порошковом виде, теперь же перед нами стоит задача получения коммерческого продукта — наполнителей для промышленных фильтров в виде гранул. Такие фильтры будут способны очищать поток воды от 50 до 400 кубометров в час. Соответственно, мы должны подготовить рабочий прототип нашего материала в виде гранулированного сорбента.

  • Завод акционерного общества «Кольская горно-металлургическая компания» в Мончегорске Мурманской области
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

— Существуют ли аналоги вашей разработки в России или за рубежом? 

— В США широко применяется сорбент на минеральной основе для очистки жидких радиоактивных отходов, аналог минерала ситинакита. Также в европейских странах есть аналог минерала зорита, на основе которого также разработаны фильтры промышленной очистки. 

— В чём преимущество вашего сорбента? 

— Для его использования не требуется никакой предварительной подготовки отходов к очистке, при этом он одинаково эффективно работает в средах с различной кислотностью.

Иностранные аналоги уступают нашей разработке также по своим эксплуатационным и ёмкостным характеристикам. Наш материал способен сорбировать большее количество элементов. Но самое главное — производство российского сорбента в разы дешевле, так как он сам является вторсырьём, побочным продуктом. С началом его производства мы решим проблему полной переработки титансодержащего сырья.

— Как вы стали участником конкурса ЮНЕСКО? Это была ваша личная инициатива? По ходу конкурса вас как-то информировали о промежуточных результатах? Как узнали о своей победе?

— Мы получили информацию от учёного секретаря, информация о конкурсе была в рассылке. После подачи документов никаких новостей о ходе конкурса не было. И в один прекрасный день на электронную почту от фонда ЮНЕСКО пришло приглашение на церемонию награждения.

— Жизнь за Полярным кругом способствует научной деятельности? Когда вам лучше работается — во время полярной ночи или во время полярного дня? В чём особенность работы на Крайнем Севере?

— Я родилась и выросла на Крайнем Севере, и большой разницы в работе во время полярной ночи или полярного дня не замечаю. Важно то, что человек, который вырос здесь, хорошо знает проблемы региона.

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