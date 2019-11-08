Российский учёный получила грант ЮНЕСКО в области зелёной химии
- Reuters
Её работа посвящена созданию материалов для очистки сточных вод и жидких радиоактивных отходов, а также для применения в области медицины.
Торжественная церемония награждения молодых учёных-химиков прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Наряду с россиянкой грантами были отмечены ещё шесть победителей из Испании, Мексики, Бангладеш, Зимбабве и Египта.
Работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
В 2019 году церемония проходит в шестой раз и приурочена ко Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября. Всего на победу претендовали 114 человек из 43 стран.