Планетарный масштаб: учёные выяснили, когда началось влияние человека на экосистему Земли

Масштабные изменения окружающей среды в результате деятельности человека начались около 3—4 тыс. лет назад. К такому выводу пришёл международный коллектив учёных, систематизировавших археологические данные о землепользовании за более чем 10 тыс. лет в 146 регионах. По мнению исследователей, первые глобальные перемены произошли после одомашнивания животных и распространения земледелия. Таким образом, эра антропоцена, характеризующаяся глобальным влиянием людей на природу, наступила не в середине XX века, как считалось прежде, а гораздо раньше, уверены специалисты.

Международный коллектив исследователей, объединённый интернет-проектом ArchaeoGLOBE, пришёл к выводу, что люди стали существенно влиять на окружающую среду примерно 3—4 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале Science. Таким образом, время начала антропоцена (геологической эры, которая характеризуется существенным влиянием человека на экосистему Земли. — RT) сдвигается с середины XX столетия, как считалось ранее, вглубь веков.

Цель интернет-проекта ArchaeoGLOBE — получение и анализ археологических данных о землепользовании за минувшие тысячелетия.

В изучении глобального влияния человека на планету приняли участие 225 археологов из разных стран мира, более 100 из них стали соавторами научной работы. Возглавил исследование Лукас Стивенс из Пенсильванского университета.

Учёные собрали и систематизировали археологические данные о землепользовании в 146 регионах на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктиды, с раннего голоцена (около 11 тыс. лет до н.э. — RT) до середины XIX века.

В результате исследователи получили всеобъемлющую картину антропогенного воздействия на природу и пришли к выводу, что глобальное влияние на окружающую среду начали оказывать уже примитивные человеческие технологии.

«Внушительные результаты совместной работы по анализу «больших данных» показывают, что трансформация нашей планеты человеком началась задолго до первого испытания атомной бомбы, изобретения парового двигателя и других событий, предлагаемых в качестве точек отсчёта антропоцена», — заявил один из участников исследования, археолог Нил Робертс.

Учёные выяснили, что в результате деятельности человека глубокие, местами необратимые преобразования экосферы стали происходить 3—4 тыс. лет назад. По мнению исследователей, этот процесс начался с одомашнивания животных и земледелия.

Анализ полученных данных показал, что в более чем половине регионов мира характерные для голоцена способы добычи пищи — охота, собирательство и рыболовство — около 3—4 тыс. лет назад начали уступать место скотоводству и земледелию.

Снижение роли собирательства, охоты и рыбалки. Nicolas Gauthier / Arizona State University for ArchaeoGLOBE

Так, около 8 тыс. лет назад скотоводство из Юго-Западной Азии постепенно начало распространяться в районы Северной Африки и Евразию и спустя 4 тыс. лет стало на этих территориях обычным явлением.

В свою очередь, сельское хозяйство около 6 тыс. лет назад практиковалось почти в половине регионов мира, а спустя три тысячелетия стало практически повсеместным на нашей планете.

Таким образом, учёные поставили под сомнение «антропоценную парадигму», предполагающую, что крупномасштабные изменения окружающей среды произошли в средине XX века.

Археологические раскопки в мексиканском Эль Пальмильо с возделанными полями на переднем плане

© Linda M. Nicholas, Field Museum

Термин «антропоцен» был введён нобелевским лауреатом — химиком Паулем Крутценом. Он заявил в 2000 году, что мы больше не живём в голоцене — эре, в течение которой человечество массово расселилось по планете и построило города.

Также по теме Эра антропоцена: учёные оценили степень влияния людей на Землю Учёным удалось вывести формулу, отражающую влияние человека на окружающую среду. Её назвали антропоценным тождеством. Авторы научной...

Учёные признают, что в настоящее время темпы антропогенных изменений намного выше, чем в далёком прошлом. При этом исследователи отмечают, что для лучшего понимания того, как будут взаимодействовать люди с окружающей средой в долгосрочной перспективе, необходимо учитывать глубокое влияние человека на природу в историческом контексте. Это позволит планировать будущие климатические сценарии и, возможно, приведёт к поиску способов смягчения негативного воздействия на почву, растительность и климат.

«Прийти к пониманию того, как человечество взаимодействовало с окружающей средой на протяжении длительного времени в прошлом — один из самых верных способов понять, как оно будет подходить к этому взаимодействию в будущем. Мы не начинаем с нуля, мы проделали долгий исторический путь», — подытожил соавтор исследования, археолог Майкл Бартон.