В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

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Дмитрий Фёдоров
Немецкие археологи обнаружили в эфиопских горах Бале на высоте около 3500 м над уровнем моря место древней стоянки первобытных людей.
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
  • Убежище доисторических охотников-собирателей в горах Эфиопии
  • © AAAS

По мнению учёных, их находка свидетельствует о том, что человек жил в суровых высокогорных районах ещё в каменном веке. Об этом сообщает журнал Science.

Археологи обнаружили следы примитивного жилища, каменные и глиняные артефакты, а также стеклянную бусину.

Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.

На новом месте у наших далёких предков был доступ к воде, а также к обсидиану, служившему материалом для изготовления орудий. Питались древние люди в основном мясом гигантских грызунов из отряда землекоповых, в изобилии обитавших в горах.

Ранее российские археологи обнаружили на Алтае древний «карандаш» — обработанный кусочек гематита, который мог быть использован в художественных целях.

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