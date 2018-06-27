Маскировка и хитрость: учёные обнаружили новое доказательство сложной организации неандертальского общества

Неандертальцы могли использовать технику маскировки и тщательно планировать охоту, доказала группа европейских учёных. Благодаря специальной экспертизе исследователи установили, что представители вида Homo neanderthalensis на охоте могли буквально вплотную подбираться к оленям. Этот факт позволяет говорить о развитой коммуникации древних людей, а также об их способности к адаптации. Так учёные подкрепили новым доказательством теорию, что неандертальское общество имело довольно сложную организацию. О технических и социальных достижениях наших палеолитических родственников — в материале RT.

В издании Nature Ecology & Evolution опубликовано новое исследование об охотничьей тактике дальних родственников современного человека — неандертальцев. Авторы работы — группа европейских учёных под руководством известного археолога, профессора Майнцского университета Сабины Годзински-Виндхойзер.

Учёные обследовали кости двух особей вымершего оленя Dama dama geiselana, обнаруженные более 20 лет назад на стоянке неандертальцев Ноймарк-Норд (Neumark-Nord) в Германии. Животные, предположительно, стали охотничьим трофеем неандертальцев около 120 тыс. лет тому назад.

Как оказалось, раны, от которых погибли животные, были нанесены копьями, причём с очень близкого расстояния. Об этом свидетельствует глубина повреждений, которые остались на костях, и направление удара.

Натурный эксперимент

Чтобы убедиться в правильности своих выводов, учёные воссоздали неандертальское копьё и стали наносить им удары по специально подобранным оленьим тушам под тем же углом, что и древние охотники. Результаты экспертизы показали, что повреждения были практически идентичными.

Таким образом, неандертальцы не метали копья в оленей издалека, а умудрялись приблизиться к животным чуть ли не вплотную. По мнению Сабины Годзински-Виндхойзер, слова которой приводит издание Phys.org, такая охота требовала тщательного планирования и навыков маскировки. И это свидетельствует о хорошо налаженном сотрудничестве между охотниками.

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Неандертальцы жили и охотились в районе Ноймарк-Норд примерно 135—115 тыс. лет назад. Раскопки на этом месте ведутся с 1980-х годов. Они принесли археологам тысячи каменных артефактов эпохи среднего палеолита и десятки тысяч костей крупных млекопитающих, включая оленей, диких лошадей и быков.

«Исследование было проведено командой профессионалов, с некоторыми из них мы знакомы лично. С моей точки зрения, выводы коллег не меняют принципиально наши представления об охоте неандертальцев, но дополняют данные об их охотничьих стратегиях», — рассказала в интервью RT научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории», кандидат исторических наук Любовь Голованова.

В беседе с RT доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский отметил, что самое уникальное в открытии — сведения о том, что два неандертальца охотились на ланей копьями из засады, однако это не значит, что «все неандертальцы охотились именно таким способом все 100 тыс. лет их существования».

Охотники или падальщики?

До сих пор учёные ведут дискуссии о том, чем и как питались древние представители рода Homo. В своё время известный американский археолог Льюис Бинфорд предположил, что наши древние родственники, вплоть до неандертальцев и ранних кроманьонцев, были падальщиками и ели останки погибших или убитых хищниками крупных млекопитающих. Эта теория увлекла многих, однако на сегодняшний день учёным буквально по крупицам удалось собрать свидетельства, что и неандертальцы, и кроманьонцы всё же добывали пищу преимущественно охотой.

«Например, изучение охотничьих стратегий неандертальцев из широко известной Мезмайской пещеры (Северо-Западный Кавказ. — RT) показало, что среди костей бизонов (Bison priscus — вымерший вид. — RT) преобладают останки особей в расцвете сил, что позволяет сделать вывод: неандертальцы охотились выборочно на половозрелых бизонов. На основании состава костей животного палеонтологи предполагают, что бизонов разделывали на месте охоты, а на стоянку приносили наиболее мясные части туши», — рассказала Любовь Голованова.

Кадр из фильма «Последний неандерталец»

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Однако данные с других неандертальских стоянок, по её словам, позволяют сделать иные выводы: где-то на бизонов охотились в составе больших групп, где-то — выслеживали молодых животных. Жители Мезмайской пещеры со временем развили метательное вооружение, позволившее им эффективно охотиться также на козлов и баранов.

«Неандертальцы существовали на протяжении многих десятков тысячелетий (от 300 тыс. до 40 тыс. лет назад), за это время климат многократно менялся. Например, на Северо-Западном Кавказе — от субтропических условий (слои 7—6 пещеры Матузка) до холодной приледниковой степи (слои 2—2А Мезмайской пещеры). Новейшие научные исследования говорят о высоких адаптивных способностях неандертальцев, сумевших приспособиться к суровым природным условиям», — подчеркнула эксперт.

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По словам Головановой, активно охотились не только неандертальцы, но и их предшественники, населявшие Европу от 500 до 300 тыс. лет назад. Археологам удалось обнаружить в Германии фрагменты копий, возраст которых составляет около 300 тыс. лет, а в Англии — и вовсе 400—350 тыс. лет. Кроме того, в Британии был найден обломок лопатки носорога, которому около полумиллиона лет, с отверстием предположительно от деревянного копья.

«Находка, о которой идёт речь, лишь подтверждает, что те же охотничьи стратегии с использованием деревянных копий существовали и у неандертальцев», — отметила Голованова.

По словам антрополога, доктора биологических наук Варвары Бахолдиной, у кроманьонцев орудия для охоты были совершеннее, чем у неандертальцев.

«На определённой стадии развития они изобрели лук и стрелы, копьеметалку. По сравнению с неандертальцами это большой шаг вперёд, важное событие в истории человечества, поскольку это позволило охотиться из укрытий. Считается, что возможность такой безопасной охоты увеличила продолжительность жизни первых людей», — подчеркнула антрополог.

Кто такие неандертальцы

Споры о том, какое именно место на эволюционном древе Homo sapiens занимают неандертальцы, не утихают по сей день. По некоторым данным они жили в Европе от 40 до 300 тыс. лет назад и обладали массивным телосложением при росте около 165 см. По мнению учёных, взрослыми неандертальцы становились уже в 8—10 лет, а средний представитель вида не доживал даже до своего 23-го дня рождения.

В художественной литературе, кинематографии и прессе десятилетиями был распространён миф, что неандертальцы являлись неразвитыми троглодитами — поросшими шерстью обезьяноподобными существами, неспособными к человеческой речи, лишёнными тяги к творчеству и обладавшими примитивной социальной организацией. Однако последние открытия полностью опровергают подобные предположения.

Неандертальцы в быту

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Есть все основания считать, что у неандертальцев существовали погребальные ритуалы, они создавали достаточно сложные инструменты и умели разговаривать. Кроме того, существуют убедительные свидетельства, что неандертальцы даже умели рисовать!

По данным генетических исследований, неандертальцы не были предками людей современного типа, а, согласно эволюционному древу, являлись нашими «кузенами». Однако они часто скрещивались с Нomo sapiens, поэтому сегодня среднестатистический житель Евразии имеет около 2% неандертальских генов.