Морские полыньи: как воздушные «реки» влияют на антарктические льды и изменение климата на планете

Международный коллектив геологов исследовал полыньи в морских льдах Антарктики. Учёные выяснили, что в образовании таких гигантских открытых морских пространств значительную роль играют мощные тёплые и влажные воздушные потоки в атмосфере Южного полушария. По мнению исследователей, этот процесс может иметь серьёзные последствия для всего континента и оказывать дополнительное влияние на глобальное изменение климата.

Учёные из США, Австралии и ОАЭ выяснили, что полыньи в антарктических льдах образуются преимущественно из-за мощных тёплых воздушных потоков. Такие процессы усиливаются и оказывают серьёзное влияние на экологию планеты. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Исследователи сосредоточили своё внимание на полыньях моря Уэдделла в Южном океане, недалеко от Антарктиды. Термин «полынья» пришёл в географическую науку из русского языка. Им обозначают огромное, временно открытое морское пространство, окружённое льдами. В море Уэдделла гигантские полыньи размером в десятки тысяч квадратных километров появляются раз в несколько лет в зимний период, а затем снова исчезают.

Впервые исследователям удалось доказать, что в образовании таких явлений принимают активное участие воздушные «реки» — потоки тёплого влажного воздуха, которые приходят в Антарктику из Южной Америки и растапливают льды. Последний раз такие потоки привели к появлению полыньи в конце зимы — начале весны 2017 года (с середины августа до середины сентября).

Полынья в восточной части моря Уэдделла в сентябре 2017 года

NASA

Соавтор исследования Кайл Маттингли из Ратгерского университета (США) отметил, что «полыньи оказывают сильное влияние на физические и экологические процессы в Южном океане». По его словам, они выполняют роль гигантских окон в морском льду, выпускающих огромные объёмы тепла из океана в атмосферу, что изменяет циркуляцию морских течений в регионе и во всём мире.

«Они также влияют на время и силу цветения фитопланктона (водорослей), являющегося основой морской пищевой сети. Наше исследование открывает путь к лучшему пониманию колебаний и перемене климата в этом регионе», — сообщил Маттингли.

В результате тает ледяной покров Западной Антарктиды, что способствует поднятию уровня Мирового океана, отмечают специалисты.

Результаты исследований показали, что в XXI веке эти процессы ускорились. И если весь антарктический ледяной щит растает, то вода поднимется примерно на 60 м. Это приведёт к наводнениям и затоплению густонаселённых прибрежных районов во всем мире.

Исследователи отмечают, что при прогнозируемом изменении климата в будущем воздушные «реки» будут возникать чаще, а их длина, ширина и сила воздействия на экосистему региона увеличатся. Учёные полагают, что изучение таких процессов станет важной частью будущих глобальных экологических исследований.