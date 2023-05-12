«Сократились более чем в два раза за полтора века»: российские учёные выяснили скорость и масштабы таяния ледников Алтая

Российские географы выяснили, что ледники Северо-Чуйского хребта Алтая уменьшились в два раза за полтора века. В последнее десятилетие этот процесс резко ускорился — сейчас ежегодно ледник отступает примерно на 14 м. Чтобы установить это, авторы работы проанализировали большой массив данных: меток, спутниковых снимков, показаний о температурах и об осадках. По мнению учёных, таяние ледников может изменить горную экосистему, а также спровоцировать обвалы.

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета, Института геологии и минералогии СО РАН и Алтайского государственного университета выяснили, что площадь ледников Северо-Чуйского хребта Алтая уменьшилась в два раза с середины XIX века. Об этом RT сообщили в пресс-службе СПбГУ. Результаты опубликованы в журнале Remote Sensing. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.

Большая часть ледников Алтайских гор находится в районе Северо-Чуйского хребта. Именно эту область, включая долину реки Маашей, исследовали авторы работы.

«Мы обнаружили, что с середины XIX века ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая. Причём в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось. Если до 2010 года ледник Большой Маашей, где мы проводили полевые исследования, сокращался на 6—7 м в год, то после 2010-го его край отступает в среднем на 14 м в год», — пояснил RT профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.

Туристы на тропе в долине Актру в Республике Алтай

РИА Новости

© Андрей Варенков

Чтобы сделать такие выводы, учёные применили целый комплекс исследовательских методик. Так, авторы работы изучили все метки границ ледника, сделанные с первой половины прошлого века, а также проанализировали спутниковые снимки местности за разные годы. Кроме того, географы собрали информацию о динамике температур и осадков на территории хребта.

Учёные напомнили, что таяние ледников способно сильно повлиять на горную экосистему. Во-первых, сокращение ледяного покрова приведёт к расширению пояса лесов. Во-вторых, изменится распределение воды в горных реках по мере смены времён года. Также исчезновение ледников может спровоцировать размыв рыхлых пород в горах, что, в свою очередь, способно вызвать обвалы.