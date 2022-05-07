«Работа на опережение»: представитель «Авиалесоохраны» — о ситуации с лесными пожарами в России

Российская методика борьбы с лесными пожарами эффективнее, чем та, которую используют ряд других стран. Об этом в интервью RT рассказал начальник отдела по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Нарышкин. По его словам, чтобы сократить количество пожаров в РФ, необходима более масштабная работа с населением на региональном и муниципальном уровнях, поскольку основной причиной возгораний остаётся небрежное отношение россиян к правилам пожарной безопасности на природе. Кроме того, отметил Нарышкин, немалую роль в формировании очагов возгорания играют и изменения климата. Так, с недавних пор в зоне особого риска по возникновению лесных пожаров находится Якутия, в том числе участки в районах вечной мерзлоты. Эксперт также рассказал, в какие сроки лес восстанавливается после пожара и как человек может помочь пострадавшей экосистеме.

— Насколько интенсивно в этом году распространяются пожары?

— Сейчас количество пожаров соизмеримо с прошлым годом, однако площадь лесов, пройденная огнём, меньше, чем в аналогичный период 2021-го. При этом майские праздники — напряжённый для нас период, количество пожаров в эти дни всегда вырастает. Люди выбираются на природу, чтобы пожарить шашлыки и отдохнуть. Но основная причина пожароопасных ситуаций — сжигание травы на дачных участках и на близлежащих к населённым пунктам полях и лугах. Практически в 100% случаев пожары возникают весной из-за несанкционированных поджогов сухой травы или нарушения правил безопасности на прилегающих к лесу территориях.

Ликвидация пожара сотрудниками «Авиалесоохраны»

— Есть ли основания опасаться, что в России повторится прошлогодняя ситуация с пожарами в Якутии? Или прогнозы на лето пока делать рано?

— К сожалению, такая ситуация может возникнуть в любом регионе РФ. Ещё одной причиной пожаров можно считать изменение климата, этот процесс идёт стремительно. Так, ещё несколько десятилетий назад леса не горели за пределами вечной мерзлоты, но в прошлом году пожары охватили Якутию, включая лесные участки в зоне вечной мерзлоты.

Это говорит о глобальном изменении климатических условий: сейчас снега Сибири тают весной раньше обычного. Следовательно, раньше прогревается почва, появляются условия для возникновения лесных пожаров.

Регионы, которые сейчас находятся в опасности, — это та же Якутия, Забайкальский край, Красноярский край, Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Иркутская область, Хакасия, Курганская область и Бурятия. Этим субъектам уделяется особое внимание: на территории Якутии, в частности, действует Якутское авиаотделение ФБУ «Авиалесоохрана», состоящее из 50 человек. В этом году возросла численность и местной авиалесоохраны, созданы дополнительные авиаотделения на севере республики.

Сейчас ведётся работа на опережение: в этом году Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров усилил контроль за ситуацией в регионах, кроме того, вдвое увеличено финансирование профильных лесоохранных структур. Ожидается, что эти средства будут рационально распределены — и мы пройдём пожароопасный сезон более подготовленными.

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— О том, что не следует жечь сухую траву, бросать окурки в лесу и т. п., говорят давно и повсюду. Но прислушиваются ли люди к этим призывам?

— В России с 15 марта по 1 октября проходит федеральная информационная кампания «Останови огонь». В её рамках на шести федеральных каналах транслируются видеоролики о запрете пала сухой травы, а также о правилах пожарной безопасности в лесу. Кроме того, проводятся беседы с населением и открытые уроки в школах.

Элементарные правила, связанные с соблюдением пожарной безопасности в лесу, нужно разъяснять детям с дошкольного возраста, в школе же нужно вводить дополнительные программы в рамках предмета «охрана безопасности жизнедеятельности».

К сожалению, многие россияне относятся к правилам пожарной безопасности на природе довольно легкомысленно, поскольку штрафы за их нарушение невелики. Если в соседних европейских странах в системе космомониторинга, с помощью которой мы отслеживаем пожары, практически не видно случаев возгорания, то, например, Калининградская область ранней весной ежегодно покрывается термоточками от палов сухой травы. Такая же ситуация наблюдается и в других российских регионах.

Сотрудник «Авиалесоохраны» Республики Бурятия во время ликвидации природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии с помощью бульдозера

РИА Новости

© Валерий Мельников

— Но лесные пожары уже зафиксированы и в других странах — например, на юго-западе США. Отличаются ли методы профилактики лесных пожаров в России и других странах?

— Лесные пожары возникают и будут возникать и в Америке, и в Австралии, и в Европе — этому способствуют и изменение климата, и особенности местных подходов к тушению пожаров. В США первым делом проводится эвакуация населения, так как в силу климатических причин и особенностей рельефа местности у них пожары разгораются намного быстрее. Там не занимаются активным тушением, а в первую очередь пытаются обеспечить безопасность населённых пунктов.

Российский метод борьбы с пожарами направлен на заблаговременное обнаружение очага возгорания. Патрулирование леса ведётся с самолёта Ан-2, на борту которого находятся шесть пожарных парашютистов «Авиалесоохраны».

После обнаружения пожара лётчиком-наблюдателем идёт выброска парашютистов-десантников, которые сразу же начинают локализацию огня. Таким образом, у нас есть возможность нейтрализовать пожар в первые сутки. Нередко к тушению подключается и наземный транспорт с командой из трёх или четырёх человек — грузопассажирский МЛПК (малый лесопатрульный комплекс), на котором есть нужное оборудование.

У американцев и канадцев также летает самолёт-разведчик. Лётчик сообщает об обнаружении очага возгорания, после чего туда направляется группа пожаротушения. Но такая схема приводит к потере времени — российская система реагирования эффективнее.

Кроме того, в отличие от других стран, в России есть труднодоступные регионы, где попросту отсутствуют дороги: Якутия, север Красноярского края, Чукотка, Камчатка, ряд регионов Амурской области и Забайкальского края. Туда нельзя добраться ни наземным транспортом, ни даже с помощью авиации, так как вертолёту или самолёту не хватит топлива, чтобы долететь к месту назначения и вернуться обратно.

Тушение огня на таких территориях производится с помощью искусственного вызывания осадков — если позволяет ресурсная облачность. Для того чтобы вызвать дождь, применяется йодистое серебро. В облако реагент доставляется с помощью специальных пиропатронов — их выпускают через специальную установку «Веер», установленную на внешней оболочке самолёта.

Высадка парашютистов-десантников

Выстрелы производятся на высоте около 5 км. Это очень эффективное средство — к примеру, в прошлом году в 70% случаев тушения лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Забайкалье применялась именно эта технология.

Однако главную работу всё равно выполняют парашютисты-пожарные и десантники-пожарные. Сброс воды танкерами или искусственное вызывание осадков только помогают ослабить интенсивность огня, но полностью его ликвидируют люди.

— Вы упомянули о связи между интенсивностью лесных пожаров и глобальным потеплением. Как именно влияет изменение климата?

— Это давнее явление, связанное с так называемыми 11-летними циклами солнечной активности. На пике этой активности протуберанцы Солнца вызывают мощную волну солнечной пыли, которая распространяется на все близлежащие планеты. И в этот период на Земле наблюдается резкое повышение температуры, возникают различные катаклизмы, включая пожары. Мало того, есть и 33-летние циклы солнечной активности.

Всё это влияет на ситуацию с пожарами: в последние десятилетия в мире и в России наблюдается рост их числа.

Однако основной виновник лесных пожаров — это человек. Так, весенние пожары в 100% случаев начинаются из-за человеческой халатности.

Ещё одна причина — грозы. Из-за грозовой активности в летний период в Сибири и на Дальнем Востоке могут возникать от 10 до 60% всех пожаров.

Надо понимать, что есть три фактора возникновения пожара. Первый — наличие горючих материалов. Второй — источник огня. И третий — это условия, при которых огонь может возникнуть. Если убрать хотя бы один из этих пунктов, то пожара не будет.

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Ежегодно проводятся профилактические работы: создаются противопожарные разрывы и противопожарные просеки. В отдельных регионах высаживаются лесные участки, которые не воспламеняются или более устойчивы к огню. И конечно, надо работать с людьми.

Приведу пример: в Якутии очень развито коневодство, и пастбища для лошадей преимущественно расчищаются с помощью пала сухой травы. Это выгоднее, чем выкашивать поля.

Местные власти в один год обеспечили выполнение федерального запрета на выжигание населением сухой травы. И в тот период удалось снизить число пожаров.

— Наибольшая площадь пожаров в современной истории России наблюдалась в 2018 году. Как с того времени изменилась экосистема лесов?

— Разумеется, вырубки и гари быстро трансформируют экосистему, но необязательно в худшую сторону. После пожаров лес восстанавливается согласно общим для данной местности закономерностям. Баланс здесь поддерживает сама природа. Наша задача — не вмешиваться в этот процесс бездумно, а грамотно помогать.

Сейчас в России проходит акция «Сад памяти» — мы просим всех россиян принять участие в высаживании лесов, в том числе на месте пожаров. Высаживаются двухлетние саженцы, уже через два-три года они набирают силу и становятся молодыми деревцами. А полное восстановление леса занимает от десяти до 20 лет. Когда молодые деревья вырастают настолько, что их кроны смыкаются, участок переводится в категорию «покрытой лесом площади».

globallookpress.com

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— Какова роль лесничеств в предотвращении лесных пожаров?

— Региональные лесные службы первыми реагируют на пожар. Они играют важную роль в обнаружении возгораний — этим занимаются работники лесного хозяйства и лесопосадочных служб.

Лесничества также способствуют предотвращению пожаров — именно они занимаются противопожарным обустройством территорий, чтобы пламя, если оно возникнет, не могло далеко распространиться.

Кроме того, лесничества выполняют контрольные функции. Ведь на их территории также работают лесозаготовители, которые обязаны не только участвовать в тушении лесных пожаров, но и принимать меры по противопожарному обустройству своей территории.

Тушение пожара сотрудниками «Авиалесоохраны»

— Какие методики разрабатываются и внедряются сегодня в области тушения и предупреждения пожаров?

— Во-первых, это использование взрывного метода прокладки противопожарных минерализованных полос на удалении от населённых пунктов, в труднодоступной местности. Прежде одному лесному пожарному приходилось в сутки прокладывать порядка 1 км такой полосы. Сейчас всё чаще применяют детонирующий шнур. Второй метод, о котором мы уже говорили, — это искусственное вызывание осадков.

Ещё одно направление — использование беспилотников для мониторинга уже во время тушения пожара: дрон можно отправить туда, где человеку, например, сложно пройти из-за упавших деревьев.

Также высаживаются полосы лиственных деревьев, которые более пожароустойчивы, чем хвойные.

Отдельно отмечу, что в Новосибирске создаётся новый лёгкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолёт ЛМС-901 «Байкал», который должен будет заменить Ан-2. У новой машины более мощный двигатель, и она уже прошла первые лётные испытания.

— На ваш взгляд, как может измениться ситуация с лесными пожарами в будущем?

— Когда мы начнём понимать, что каждая брошенная спичка может привести к катастрофическим последствиям, — тогда ситуация с лесными пожарами действительно изменится к лучшему.