Лесные пожары площадью более 411 тысяч га ликвидировали в Якутии за сутки

За сутки на территории Якутии ликвидировали пять природных пожаров на площади более 411 тыс. га, сообщает оперштаб региона.

«За прошедшие сутки локализовано шесть пожаров на площади 302 209 га, ликвидировано пять пожаров площадью 411 240 га, обнаружено 12 на площади 2072 га», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 25 августа в республике действует 50 лесных пожаров, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

В тушении задействованы более 1,2 тыс. человек и 107 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.