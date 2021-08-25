Лесные пожары площадью более 411 тысяч га ликвидировали в Якутии за сутки

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За сутки на территории Якутии ликвидировали пять природных пожаров на площади более 411 тыс. га, сообщает оперштаб региона.
Лесные пожары площадью более 411 тысяч га ликвидировали в Якутии за сутки
  • © РИА Новости

«За прошедшие сутки локализовано шесть пожаров на площади 302 209 га, ликвидировано пять пожаров площадью 411 240 га, обнаружено 12 на площади 2072 га», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 25 августа в республике действует 50 лесных пожаров, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

В тушении задействованы более 1,2 тыс. человек и 107 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.

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