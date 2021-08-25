Лесные пожары площадью более 411 тысяч га ликвидировали в Якутии за сутки
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«За прошедшие сутки локализовано шесть пожаров на площади 302 209 га, ликвидировано пять пожаров площадью 411 240 га, обнаружено 12 на площади 2072 га», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 25 августа в республике действует 50 лесных пожаров, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
В тушении задействованы более 1,2 тыс. человек и 107 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России.