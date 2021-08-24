В Якутии начали выводить группировки МЧС после стабилизации ситуации с пожарами

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В Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки начинается поэтапный вывод группировок МЧС России. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

«В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций России», — цитирует ТАСС Садовникова.

Как уточняется, в Якутию прибыли два борта Ил-76 для доставки личного состава мобильных группировок, которые прибыли из Подмосковья, в частности Ногинской и Тульской группировок.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что все основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль.

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