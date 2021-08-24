В Якутии начали выводить группировки МЧС после стабилизации ситуации с пожарами
«В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций России», — цитирует ТАСС Садовникова.
Как уточняется, в Якутию прибыли два борта Ил-76 для доставки личного состава мобильных группировок, которые прибыли из Подмосковья, в частности Ногинской и Тульской группировок.
Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что все основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль.