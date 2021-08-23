В МЧС заявили о ликвидации всех основных очагов пожаров в Якутии

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Все основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на совещании.
В МЧС заявили о ликвидации всех основных очагов пожаров в Якутии
  • РИА Новости

По его словам, группировка, созданная в регионе, и поручение президента Владимира Путина возложить координацию работ по борьбе с пожарами на МЧС принесли положительные результаты.

«Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымлённости населённых пунктов нет», — цитирует Яцуценко ТАСС.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил региональному правительству разработать новую программу защиты лесов от пожаров.

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