Глава Якутии поручил разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству региона разработать новую программу защиты лесов от пожаров.

«Поручаю правительству Якутии разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров с учётом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать которые больше нельзя. Свои предложения мы потом внесём на федеральный уровень, поскольку это проблема общая», — цитирует ТАСС Николаева.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.