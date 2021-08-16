Глава Якутии поручил разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров

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Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству региона разработать новую программу защиты лесов от пожаров.
Глава Якутии поручил разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Поручаю правительству Якутии разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров с учётом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать которые больше нельзя. Свои предложения мы потом внесём на федеральный уровень, поскольку это проблема общая», — цитирует ТАСС Николаева. 

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.

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