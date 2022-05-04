Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 26 мая

Короткая ссылка
В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 26 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В регионе действует особый противопожарный режим.

«Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность», — отметили в Департаменте лесного комплекса региона.

В частности, в области запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, использовать пиротехнические изделия, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ожидаются резкие колебания температур на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить