Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 26 мая
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
В регионе действует особый противопожарный режим.
«Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность», — отметили в Департаменте лесного комплекса региона.
В частности, в области запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, использовать пиротехнические изделия, передаёт megatyumen.ru.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ожидаются резкие колебания температур на текущей неделе.