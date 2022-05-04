Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 26 мая

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В регионе действует особый противопожарный режим.

«Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поджигатели несут не только административную, но и уголовную ответственность», — отметили в Департаменте лесного комплекса региона.

В частности, в области запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, использовать пиротехнические изделия, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ожидаются резкие колебания температур на текущей неделе.