«Европа дышит нашим кислородом»: эколог — о состоянии лесов России и борьбе с насекомыми-вредителями

Кислород — самый важный «экспортный товар» России. Об этом в интервью RT заявила доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Марина Орлова-Беньковская. По её словам, состояние лесов в России лучше, чем в странах Европы. Также эколог рассказала, как ведётся борьба с насекомыми-вредителями. По словам специалиста, площади российских лесов растут с каждым годом.

— Марина Яковлевна, по некоторым оценкам, вред, наносимый лесам насекомыми, может порой превышать вред от пожаров. Какие самые вредоносные виды насекомых обитают в России (если не брать инвазивные виды)?

— В первую очередь стоит вспомнить такого вредителя, как сибирский шелкопряд. Лес в очагах распространения этой гусеницы становится мёртвым. Деревья гибнут так массово, что эти участки выглядят как седые пятна в тайге, их видно даже из космоса.

Ещё один распространённый в России вредитель — уссурийский полиграф, вредитель пихты. Правда, это инвазивный вид. Его занесли с востока в основную часть Сибири.

— Какие регионы России сильнее всего страдают от вредителей? Можно ли подсчитать этот ущерб?

— Ситуация с оценкой ущерба очень непростая, потому что сейчас даже нет таких методик. Это очень серьёзная научная проблема — как считать такой ущерб. Говоря о том, какие регионы России страдают от вредителей больше всего, следует в первую очередь назвать Кавказский регион. К сожалению, именно он наиболее подвержен инвазиям насекомых в силу климатических причин. А в Европе, к примеру, таким проблемным регионом является Италия — тоже из-за климата.

Самшитовая огнёвка / Тисо-самшитовая роща

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— Что происходит с лесом после нашествия вредителей? Может ли восстановится первоначальная экосистема? И если да, то насколько быстро?

— Это зависит от вида деревьев, скорости их роста. Например, если говорить о самшите, который страдает от самшитовой огнёвки, то тут всё очень плохо — чтобы выросли новые самшитовые деревья, нужно несколько сотен лет. И по сути, понятно, что этого может и вовсе не случиться. Поэтому особенно обидно из-за уничтожения самшита на Кавказе. Эти леса пытаются восстановить, люди делают что могут, но пока насекомые побеждают.

Но бывают и случаи везения. Интересный пример могу привести с ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Дело в том, что ясень в Московской области восстанавливается за счёт корневой поросли — когда основной ствол мёртвый, а по бокам вырастает новая поросль. И получилось, что в Московской области ясеням удалось выжить после вспышки златки — учёные пока не могут понять почему. Ведь обычно вспышка златки уничтожает ясеневый лес целиком, а у нас деревья почему-то выживают.

— Хотелось бы затронуть тему химической защиты лесов, по крайней мере заповедников. Используется ли она сегодня, есть ли безопасные средства? Или вред в данном случае перевешивает пользу?

— Вред от таких препаратов есть, поэтому, например, в городах химикаты применять нельзя. Химикаты используют в ботанических садах для защиты особо ценных экземпляров. На деревья ставят капельницы с ядохимикатами, инжекторы. Но в этом случае речь идёт о контролируемых, закрытых условиях — не на улицах города или в парке.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка

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© Wolfgang Hoffmann / Design Pics

— Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН спрогнозировали возможность появления на Кавказе такого вредителя лесов, как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Что это за вредитель и чем он опасен для лесов?

— Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis) — красивый ярко-зеленый жук, представитель самого многочисленного рода животных (3 тыс. видов). Личинки златки развиваются под корой ясеня, прогрызая извилистые тоннели. Всего 20 лет назад этот вид обитал только в Азии: в Китае, Японии, Корее и на российском Дальнем Востоке. У себя на родине он не считался серьёзным вредителем, потому что заселял только ослабленные ясени. Однако в 1990-х годах в Китай привезли и массово высадили саженцы американских видов ясеней и оказалось, что эти деревья беззащитны перед златкой, потому что, в отличие от азиатских ясеней, они в процессе эволюции не выработали против неё защитных механизмов. На этих ясенях златка дала вспышку (возрастание. — RT) численности, которая стала началом её расселения по миру.

В 2002 году златка была обнаружена в США и Канаде, а в 2003 году — в Москве. С этого времени началось распространение нового вредителя по двум континентам и массовая гибель ясеней. К настоящему времени златка признана «самым дорогостоящим» лесным вредителем в истории США. В Европе златка заняла 19 областей европейской части России: от Санкт-Петербурга до Астраханской области — и часть Украины. В ЕС златка внесена в список 20 самых опасных карантинных вредителей. Она угрожает лесам по всей Европе, и пока нет способов предотвратить её распространение.

Ясень

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© Rosemary Calvert

Кроме того, экспериментально доказано, что личинки златки могут развиваться не только на ясене, но и на оливе. Пока нет регионов, где бы златка проникла в область возделывания оливы, поэтому неизвестно, станет ли она вредить этой сельскохозяйственной культуре. Если да, то расселение златки на Ближний Восток и в Южную Европу нанесёт ущерб сельскому хозяйству этих регионов. Расчёты показывают, что в ближайшие несколько лет златка появится на Кавказе и в Крыму. Там есть посадки оливы. Наблюдая за состоянием этих посадок, можно получить ответ, представляет ли златка опасность для оливы.

В настоящее время граница ареала златки приближается к ЕС, Казахстану и странам Кавказского региона.

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— Получается, что опасность златки не в последнюю очередь связана с тем, что это инвазивный для наших лесов вид. И это не единственный случай появления таких чуждых вредителей: например, ранее в Сочи с итальянским посадочным материалом были завезены некоторые карантинные вредители, сейчас с ними в регионе ведётся борьба. Можно ли вообще минимизировать воздействие инвазивных видов на экосистему?

— Да, в Сочи во время подготовки к Олимпиаде было случайно завезено более 20 новых вредителей. Это привело к серьёзным последствиям — например, активно идёт уничтожение самшита завезённой с саженцами бабочкой — самшитовой огнёвкой. Особенно жаль знаменитую тисо-самшитовую рощу — это одна из главных природных достопримечательностей региона, она очень сильно пострадала.

Впрочем, инвазивные виды вредителей завозились на Черноморское побережье и прежде. Например, сейчас в регионе активен вредитель цветоводства — листоед лупероморф Luperomorpha xanthodera. Этот жук ведёт своё происхождение из Азии, потом был завезён в Западную Европу. Там он впервые был обнаружен в 2003 году, а затем стал распространятся вместе с посадочным материалом, преимущественно с саженцами роз.

— Какие меры, помимо стандартного фитосанитарного контроля, принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения таких вредителей?

— К сожалению, пока в борьбе человека с насекомыми побеждают насекомые. Но всё же есть и положительные примеры. Так, в своё время строгий карантин позволил не допустить проникновения колорадского жука на Британские острова. Поэтому англичане — единственный европейский народ, который ест картошку, выращенную без пестицидов.

В нашей стране развивается передовой и экологически чистый метод борьбы с вредителями — биологический метод. Ещё в Советском Союзе для защиты цитрусовых от опаснейшего вредителя — австралийского желобчатого червеца — на плантации выпускали естественного врага этого вредителя — божью коровку родолию. Популяции родолии, сохранившиеся с тех времён, до сих пор «работают» в мандариновых садах Адлера и Грузии: не дают червецу размножиться и загубить деревья.

Колорадский жук

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© Alexander Kooistra / 500px

Сейчас божьих коровок криптолемусов размножают на Лазаревской станции защиты растений и выпускают в сочинском дендрарии для защиты олеандров. А в ВИЗР РАН в Санкт-Петербурге разводят различные виды божьих коровок для защиты сельскохозяйственных культур в теплицах.

— Есть ли связь между вредителями леса и пожарами?

— Да, конечно. Пожары активнее распространяются в погибших, сухих лесах. Массовое усыхание деревьев, например ясеней в придорожных лесополосах, создаёт условия для пожаров.

Божья коровка родолия

© Wikimedia commons

— Как действуют в России специальные структуры, обеспечивающие защиту лесных массивов от вредителей? Разрабатываются ли учёными какие-либо проекты для улучшения экосистемы лесов?

— Да, у нас есть и Рослесозащита, и служба карантина растений в структуре Россельхознадзора. Они работают с максимальной отдачей. Однако даже этого недостаточно, потому что служба карантина растений отслеживает только небольшой перечень карантинных видов.

Для полного охвата нам нужна специальная служба мониторинга энтомофауны, которая будет отслеживать в регионах всю фауну насекомых, а не только чужеродных вредителей.

Дело в том, что опасность исходит не только от инвазивных видов, поэтому важно отслеживать всю фауну насекомых по всей стране. Для этого нужно готовить больше специалистов-энтомологов, создавать единую базу данных об ареалах различных видов.

В противном случае нашествия инвазивных видов вредителей так и будут заставать хозяйственников врасплох.

Наш институт уже выдвигал предложение о создании такой службы, когда наши сотрудники принимали участие в работе Аналитического центра при правительстве РФ над Добровольным национальным обзором хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

— В каком состоянии сейчас леса в России? И какая наблюдается динамика?

— В целом состояниелесов в нашей стране лучше, чем, скажем, в странах Европы. Несмотря на все проблемы, общая площадь лесов России растёт год от года.

— Как российские лесные массивы влияют на общую экологическую систему планеты?

— На самом деле, кислород — это самый важный «экспортный товар» России. Европа дышит нашим кислородом. Можно сказать, что российские леса поглощают парниковые газы, которые выделяют страны Европы. Поэтому сложно переоценить значение российского леса для планеты.