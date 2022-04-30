«Европа дышит нашим кислородом»: эколог — о состоянии лесов России и борьбе с насекомыми-вредителями

Короткая ссылка
Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Кислород — самый важный «экспортный товар» России. Об этом в интервью RT заявила доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Марина Орлова-Беньковская. По её словам, состояние лесов в России лучше, чем в странах Европы. Также эколог рассказала, как ведётся борьба с насекомыми-вредителями. По словам специалиста, площади российских лесов растут с каждым годом.
«Европа дышит нашим кислородом»: эколог — о состоянии лесов России и борьбе с насекомыми-вредителями
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

— Марина Яковлевна, по некоторым оценкам, вред, наносимый лесам насекомыми, может порой превышать вред от пожаров. Какие самые вредоносные виды насекомых обитают в России (если не брать инвазивные виды)?

— В первую очередь стоит вспомнить такого вредителя, как сибирский шелкопряд. Лес в очагах распространения этой гусеницы становится мёртвым. Деревья гибнут так массово, что эти участки выглядят как седые пятна в тайге, их видно даже из космоса.

Ещё один распространённый в России вредитель — уссурийский полиграф, вредитель пихты. Правда, это инвазивный вид. Его занесли с востока в основную часть Сибири.

— Какие регионы России сильнее всего страдают от вредителей? Можно ли подсчитать этот ущерб?

— Ситуация с оценкой ущерба очень непростая, потому что сейчас даже нет таких методик. Это очень серьёзная научная проблема — как считать такой ущерб. Говоря о том, какие регионы России страдают от вредителей больше всего, следует в первую очередь назвать Кавказский регион. К сожалению, именно он наиболее подвержен инвазиям насекомых в силу климатических причин. А в Европе, к примеру, таким проблемным регионом является Италия — тоже из-за климата.

  • Самшитовая огнёвка / Тисо-самшитовая роща
  • Gettyimages.ru

— Что происходит с лесом после нашествия вредителей? Может ли восстановится первоначальная экосистема? И если да, то насколько быстро?

— Это зависит от вида деревьев, скорости их роста. Например, если говорить о самшите, который страдает от самшитовой огнёвки, то тут всё очень плохо — чтобы выросли новые самшитовые деревья, нужно несколько сотен лет. И по сути, понятно, что этого может и вовсе не случиться. Поэтому особенно обидно из-за уничтожения самшита на Кавказе. Эти леса пытаются восстановить, люди делают что могут, но пока насекомые побеждают.

Но бывают и случаи везения. Интересный пример могу привести с ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Дело в том, что ясень в Московской области восстанавливается за счёт корневой поросли — когда основной ствол мёртвый, а по бокам вырастает новая поросль. И получилось, что в Московской области ясеням удалось выжить после вспышки златки — учёные пока не могут понять почему. Ведь обычно вспышка златки уничтожает ясеневый лес целиком, а у нас деревья почему-то выживают.

— Хотелось бы затронуть тему химической защиты лесов, по крайней мере заповедников. Используется ли она сегодня, есть ли безопасные средства? Или вред в данном случае перевешивает пользу?

— Вред от таких препаратов есть, поэтому, например, в городах химикаты применять нельзя. Химикаты используют в ботанических садах для защиты особо ценных экземпляров. На деревья ставят капельницы с ядохимикатами, инжекторы. Но в этом случае речь идёт о контролируемых, закрытых условиях — не на улицах города или в парке.

  • Ясеневая изумрудная узкотелая златка
  • Gettyimages.ru
  • © Wolfgang Hoffmann / Design Pics

— Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН спрогнозировали возможность появления на Кавказе такого вредителя лесов, как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Что это за вредитель и чем он опасен для лесов?

— Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis) — красивый ярко-зеленый жук, представитель самого многочисленного рода животных (3 тыс. видов). Личинки златки развиваются под корой ясеня, прогрызая извилистые тоннели. Всего 20 лет назад этот вид обитал только в Азии: в Китае, Японии, Корее и  на российском Дальнем Востоке. У себя на родине он не считался серьёзным вредителем, потому что заселял только ослабленные ясени. Однако в 1990-х годах в Китай привезли и массово высадили саженцы американских видов ясеней и оказалось, что эти деревья беззащитны перед златкой, потому что, в отличие от азиатских ясеней, они в процессе эволюции не выработали против неё защитных механизмов. На этих ясенях златка дала вспышку (возрастание. — RT) численности, которая стала началом её расселения по миру.

В 2002 году златка была обнаружена в США и Канаде, а в 2003 году — в Москве. С этого времени началось распространение нового вредителя по двум континентам и массовая гибель ясеней. К настоящему времени златка признана «самым дорогостоящим» лесным вредителем в истории США. В Европе златка заняла 19 областей европейской части России: от Санкт-Петербурга до Астраханской области — и часть Украины. В ЕС златка внесена в список 20 самых опасных карантинных вредителей. Она угрожает лесам по всей Европе, и пока нет способов предотвратить её распространение.

  • Ясень
  • Gettyimages.ru
  • © Rosemary Calvert

Кроме того, экспериментально доказано, что личинки златки могут развиваться не только на ясене, но и на оливе. Пока нет регионов, где бы златка проникла в область возделывания оливы, поэтому неизвестно, станет ли она вредить этой сельскохозяйственной культуре. Если да, то расселение златки на Ближний Восток и в Южную Европу нанесёт ущерб сельскому хозяйству этих регионов. Расчёты показывают, что в ближайшие несколько лет златка появится на Кавказе и в Крыму. Там есть посадки оливы. Наблюдая за состоянием этих посадок, можно получить ответ, представляет ли златка опасность для оливы.

В настоящее время граница ареала златки приближается к ЕС, Казахстану и странам Кавказского региона.

Также по теме
«Перспективное направление»: российские учёные разрабатывают лекарство от непереносимости глютена
Учёные из МГУ исследовали возможные источники ферментов, которые могут применяться для лечения хронической непереносимости глютена —...

— Получается, что опасность златки не в последнюю очередь связана с тем, что это инвазивный для наших лесов вид. И это не единственный случай появления таких чуждых вредителей: например, ранее в Сочи с итальянским посадочным материалом были завезены некоторые карантинные вредители, сейчас с ними в регионе ведётся борьба. Можно ли вообще минимизировать воздействие инвазивных видов на экосистему?

— Да, в Сочи во время подготовки к Олимпиаде было случайно завезено более 20 новых вредителей. Это привело к серьёзным последствиям — например, активно идёт уничтожение самшита завезённой с саженцами бабочкой — самшитовой огнёвкой. Особенно жаль знаменитую тисо-самшитовую рощу — это одна из главных природных достопримечательностей региона, она очень сильно пострадала.

Впрочем, инвазивные виды вредителей завозились на Черноморское побережье и прежде. Например, сейчас в регионе активен вредитель цветоводства — листоед лупероморф Luperomorpha xanthodera. Этот жук ведёт своё происхождение из Азии, потом был завезён в Западную Европу. Там он впервые был обнаружен в 2003 году, а затем стал распространятся вместе с посадочным материалом, преимущественно с саженцами роз.

— Какие меры, помимо стандартного фитосанитарного контроля, принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения таких вредителей?

— К сожалению, пока в борьбе человека с насекомыми побеждают насекомые. Но всё же есть и положительные примеры. Так, в своё время строгий карантин позволил не допустить проникновения колорадского жука на Британские острова. Поэтому англичане — единственный европейский народ, который ест картошку, выращенную без пестицидов.

В нашей стране развивается передовой и экологически чистый метод борьбы с вредителями — биологический метод. Ещё в Советском Союзе для защиты цитрусовых от опаснейшего вредителя — австралийского желобчатого червеца — на плантации выпускали естественного врага этого вредителя — божью коровку родолию. Популяции родолии, сохранившиеся с тех времён, до сих пор «работают» в мандариновых садах Адлера и Грузии: не дают червецу размножиться и загубить деревья.

  • Колорадский жук
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Kooistra / 500px

Сейчас божьих коровок криптолемусов размножают на Лазаревской станции защиты растений и выпускают в сочинском дендрарии для защиты олеандров. А в ВИЗР РАН в Санкт-Петербурге разводят различные виды божьих коровок для защиты сельскохозяйственных культур в теплицах.

— Есть ли связь между вредителями леса и пожарами?  

— Да, конечно. Пожары активнее распространяются в погибших, сухих лесах. Массовое усыхание деревьев, например ясеней в придорожных лесополосах, создаёт условия для пожаров.

  • Божья коровка родолия
  • © Wikimedia commons

— Как действуют в России специальные структуры, обеспечивающие защиту лесных массивов от вредителей? Разрабатываются ли учёными какие-либо проекты для улучшения экосистемы лесов? 

— Да, у нас есть и Рослесозащита, и служба карантина растений в структуре Россельхознадзора. Они работают с максимальной отдачей. Однако даже этого недостаточно, потому что служба карантина растений отслеживает только небольшой перечень карантинных видов.

Для полного охвата нам нужна специальная служба мониторинга энтомофауны, которая будет отслеживать в регионах всю фауну насекомых, а не только чужеродных вредителей.

Дело в том, что опасность исходит не только от инвазивных видов, поэтому важно отслеживать всю фауну насекомых по всей стране. Для этого нужно готовить больше специалистов-энтомологов, создавать единую базу данных об ареалах различных видов.  

В противном случае нашествия инвазивных видов вредителей так и будут заставать хозяйственников врасплох.

Наш институт уже выдвигал предложение о создании такой службы, когда наши сотрудники принимали участие в работе Аналитического центра при правительстве РФ над Добровольным национальным обзором хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

— В каком состоянии сейчас леса в России? И какая наблюдается динамика?

— В целом состояниелесов в нашей стране лучше, чем, скажем, в странах Европы. Несмотря на все проблемы, общая площадь лесов России растёт год от года.

— Как российские лесные массивы влияют на общую экологическую систему планеты?

 На самом деле, кислород — это самый важный «экспортный товар» России. Европа дышит нашим кислородом. Можно сказать, что российские леса поглощают парниковые газы, которые выделяют страны Европы. Поэтому сложно переоценить значение российского леса для планеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить