Охота на жука: российские учёные составили руководство для выявления «убийцы ясеня»
- Доктор биологических наук Марина Орлова-Беньковская
- © Марина Орлова-Беньковская / Пресс-служба РНФ
Cпециалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, Зоологического института РАН и Всероссийского института защиты растений составили руководство, которое содержит подробные иллюстрации и инструкцию для определения опасного вредителя — ясеневой изумрудной узкотелой златки. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Forestry.
- Взрослая ясеневая изумрудная узкотелая златка
- © Алексей Ковалев / Пресс-служба РНФ
В сообщении отмечается, что род узкотелых златок — самый разнообразный среди всех представителей царства животных. Он насчитывает более 3000 видов, 43 из которых встречаются в европейской части России. Однако наибольшую опасность для деревьев представляет ясеневая изумрудная узкотелая златка, случайно завезённая в европейскую часть России из восточной Азии в конце прошлого века. Борьбу с вредителем существенно затрудняет его внешнее сходство с многочисленными родственниками — европейскими представителями рода узкотелых златок.
Для разработки эффективного руководства российские энтомологи исследовали более 200 взрослых и 30 личиночных форм девяти видов жуков. Специалистам удалось вычленить несколько наиболее легко определяемых признаков, присущих вредителю.
«Нашествие ясеневой изумрудной узкотелой златки — экологическая проблема общеевропейского масштаба. Этот вредитель способен нанести огромный ущерб ясеням в лесах и городских посадках. Наш иллюстрированный определитель поможет службам защиты леса быстро идентифицировать жука и своевременно принять меры для спасения деревьев», — рассказала руководитель проекта Марина Орлова-Беньковская, доктор биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.
В сообщении говорится, что ясеневая изумрудная узкотелая златка уничтожила миллионы деревьев. Ареал обитания вредителя быстро расширяется и охватывает большинство центральных областей страны, в том числе Москву и Московскую область. На сегодняшний день изумрудной златкой заражены леса в 12 областях Российской Федерации и за рубежом, в частности в пяти провинциях Канады и в 35 штатах США.
По замыслу учёных, с помощью нового руководства специалисты лесного хозяйства смогут легко опознать опасного жука и спасти деревья.
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