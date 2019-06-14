Охота на жука: российские учёные составили руководство для выявления «убийцы ясеня»

Российские энтомологи разработали иллюстрированное руководство, чтобы идентифицировать опасное для деревьев насекомое — ясеневую изумрудную узкотелую златку. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Специалисты изучили более 200 взрослых и 30 личиночных форм девяти видов жуков и выявили их отличительные признаки. Новый справочник позволит отличить «убийцу ясеня» от похожих на него насекомых и своевременно принять меры по его уничтожению. Как отмечают учёные, ясеневая изумрудная узкотелая златка — один из самых опасных вредителей в мире, который уничтожил миллионы деревьев.

Cпециалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, Зоологического института РАН и Всероссийского института защиты растений составили руководство, которое содержит подробные иллюстрации и инструкцию для определения опасного вредителя — ясеневой изумрудной узкотелой златки. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Forestry.

Взрослая ясеневая изумрудная узкотелая златка

© Алексей Ковалев / Пресс-служба РНФ

В сообщении отмечается, что род узкотелых златок — самый разнообразный среди всех представителей царства животных. Он насчитывает более 3000 видов, 43 из которых встречаются в европейской части России. Однако наибольшую опасность для деревьев представляет ясеневая изумрудная узкотелая златка, случайно завезённая в европейскую часть России из восточной Азии в конце прошлого века. Борьбу с вредителем существенно затрудняет его внешнее сходство с многочисленными родственниками — европейскими представителями рода узкотелых златок.

Для разработки эффективного руководства российские энтомологи исследовали более 200 взрослых и 30 личиночных форм девяти видов жуков. Специалистам удалось вычленить несколько наиболее легко определяемых признаков, присущих вредителю.

«Нашествие ясеневой изумрудной узкотелой златки — экологическая проблема общеевропейского масштаба. Этот вредитель способен нанести огромный ущерб ясеням в лесах и городских посадках. Наш иллюстрированный определитель поможет службам защиты леса быстро идентифицировать жука и своевременно принять меры для спасения деревьев», — рассказала руководитель проекта Марина Орлова-Беньковская, доктор биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

В сообщении говорится, что ясеневая изумрудная узкотелая златка уничтожила миллионы деревьев. Ареал обитания вредителя быстро расширяется и охватывает большинство центральных областей страны, в том числе Москву и Московскую область. На сегодняшний день изумрудной златкой заражены леса в 12 областях Российской Федерации и за рубежом, в частности в пяти провинциях Канады и в 35 штатах США.

По замыслу учёных, с помощью нового руководства специалисты лесного хозяйства смогут легко опознать опасного жука и спасти деревья.