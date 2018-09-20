Группа писка: как комары распространяют микропластик по планете

Частицы микропластика могут распространяться в природе через комаров. К таким выводам пришли исследователи из Университета Рединга (Великобритания). В ходе проведённого ими эксперимента выяснилось, что микроскопические частицы пластмассы оставались в организме насекомых на всех стадиях их развития — от личинки до взрослой особи. А поскольку они входят в рацион питания птиц и земноводных, микропластик может легко продвигаться по пищевой цепи и, как считают эксперты, в конце концов оказаться в организме человека. По мнению российских учёных, открытие зарубежных коллег свидетельствует, что реальные масштабы распространения микропластика в окружающей среде гораздо больше, чем считалось ранее.

Проблема загрязнения окружающей среды микропластиком — частицами пластика размером менее 5 мм — приобретает глобальные масштабы. Ранее считалось, что первым звеном в пищевой цепи, по которой микропластик «продвигается» к высшим хищникам, являются главным образом водные обитатели. Однако учёные из британского Университета Рединга выяснили, что из водоёмов микрочастицы могут переносить комары.

Новая угроза

Самка комара обыкновенного откладывает на поверхность водоёма за один раз до 200 яиц. Вылупившиеся из них личинки обитают в воде, питаясь микроорганизмами и органическими остатками, среди которых попадается и микропластик, присутствующий почти во всех водоёмах.

Исследователей главным образом интересовало, сохранятся ли эти частицы в организме комара на различных стадиях его жизненного цикла — от личинки до взрослой особи (имаго).

Чтобы ответить на этот вопрос, учёные провели эксперимент, в ходе которого 150 личинок комара обыкновенного поместили в ёмкость и наполнили её водой с микрочастицами полистирола — полимера, применяемого в производстве одноразовой посуды, детских игрушек, а также используемого в качестве облицовочного материала в строительстве. Одновременно ещё 150 личинок комара исследователи поместили в сосуд с измельчённым гранулированным кормом для морских свинок.

Диаметр частиц в обеих группах составил от двух до 15 микрометров (мкм). Чтобы определить, остаются ли гранулы в организме комара, учёные предварительно окрасили их флуоресцентной ярко-зелёной краской.

После этого специалисты наблюдали за ростом личинок. На стадиях куколки и имаго исследователи выбирали по 15 случайных насекомых из каждой группы.

В результате выяснилось, что в пищеварительном тракте комаров, находившихся в сосуде с кормом, инородные частицы отсутствовали — как у куколки, так и у взрослой особи. При этом у насекомых, обитавших в ёмкости с пластиком, наблюдалась совершенно иная картина: в личинках учёные насчитали примерно 3 тыс. частиц диаметром 2 мкм и 300 частиц диаметром 15 мкм, у имаго — лишь около 40 частиц меньшего размера. Однако, по словам исследователей, даже такой относительно «скромный» итоговый результат является статистически значимым.

«Вполне вероятно, что многие другие летающие насекомые, жизненный цикл которых включает стадию личинки, являются переносчиками микропластика. Кроме того, птицы, летучие мыши и пауки, которые питаются комарами, также, скорее всего, переносят частицы пластмассы», — сообщила автор исследования Аманда Каллаган.

Культурная проблема

Российские эксперты отмечают, что результаты исследования могут свидетельствовать о реальных масштабах распространения микропластика в окружающей среде.

«Все микроскопические частицы, которые содержатся в водоёме, легко попадают в организм рыбы. Разумеется, если микропластик не выводится из организма проглотившего его представителя фауны, то он передаётся дальше по пищевой цепи. Так, раньше учёным удавалось найти морских птиц, в организме которых содержался микропластик. Теперь в группе риска оказались и наземно-древесные пернатые, которые питаются насекомыми», — сообщила в беседе с RT зоолог Ольга Ежова.

По словам директора Всероссийского института природы Андрея Пешкова, пластик поступает в окружающую среду в виде отходов на протяжении последних 50 лет. Распадаясь на мелкие кусочки, он загрязнил за этот короткий промежуток времени практически все среды: пресную воду, сушу и свой конечный пункт «миграции» — Мировой океан.

Reuters

© Cheryl Ravelo

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«Поскольку океан огромен, поначалу масштабы бедствия не были заметны. Однако пластик со временем проникает во всё новые среды, поэтому сейчас это антропогенное воздействие трудно не заметить. При этом комары являются лишь одним из звеньев пищевой цепи, по которой «передвигается» микропластик. Большая часть пластиковых частиц оседает на дне океана — месте обитания рачков, являющихся первичной кормовой базой для многих видов рыб», — отметил Пешков.

По словам эксперта, оценить последствия загрязнения биосферы микропластиком крайне сложно, поскольку подобные исследования начали проводиться не так давно. Пешков полагает, что основные усилия сейчас стоит сосредоточить на выработке мер, повышающих ответственность человека по отношению к окружающей среде.

«Необходимо выработать глобальную «культуру чистоты» в масштабах всей планеты. В первую очередь это касается США, которые на сегодняшний день выступают самым массовым загрязнителем Земли и отказываются выполнять условия международных соглашений по климату», — подытожил Пешков.