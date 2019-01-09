В акции «100 тысяч новых ёлок стране» приняли участие 430 человек
- РИА Новости
Участники восполнили лес 3245 новыми деревьями.
Главная цель акции — компенсировать потери после вырубки сосен и елей перед Новым годом. Для участия нужно выбрать количество деревьев на специальном сайте и внести взнос на посадку.
Акция продлится до конца января 2019 года.
За три года проекта высажено более 420 тыс. деревьев в 16 регионах.
Ранее Nation News сообщал, что в парках Москвы начали принимать ёлки на переработку.