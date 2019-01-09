В акции «100 тысяч новых ёлок стране» приняли участие 430 человек

В акции «100 тысяч новых ёлок стране», организованной проектом «Посади лес», приняли участие 430 россиян. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Участники восполнили лес 3245 новыми деревьями.

Главная цель акции — компенсировать потери после вырубки сосен и елей перед Новым годом. Для участия нужно выбрать количество деревьев на специальном сайте и внести взнос на посадку.

Акция продлится до конца января 2019 года.

За три года проекта высажено более 420 тыс. деревьев в 16 регионах.

Ранее Nation News сообщал, что в парках Москвы начали принимать ёлки на переработку.