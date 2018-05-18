В Ставропольском крае введён режим ЧС из-за нашествия саранчи

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за нашествия саранчи.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В результате интенсивного распространения марокканской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур», — указывается в сообщении.

Уточняется, что из-за нашествия вредителей был нанесён ущерб, сумма которого превышает 5 млн рублей.

«Распоряжением губернатора Ставропольского края №236-р на территории Ставропольского края введён режим чрезвычайной ситуации», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, экономический порог вредоносности в поражённых саранчой районах превышен в 30 раз. Против вредителей обработано 13,2 тыс. гектаров.

В мае 2017 года с нашествием саранчи столкнулась Калмыкия.