В Ставропольском крае введён режим ЧС из-за нашествия саранчи
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В результате интенсивного распространения марокканской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур», — указывается в сообщении.
Уточняется, что из-за нашествия вредителей был нанесён ущерб, сумма которого превышает 5 млн рублей.
«Распоряжением губернатора Ставропольского края №236-р на территории Ставропольского края введён режим чрезвычайной ситуации», — отмечается в заявлении.
По данным ведомства, экономический порог вредоносности в поражённых саранчой районах превышен в 30 раз. Против вредителей обработано 13,2 тыс. гектаров.
В мае 2017 года с нашествием саранчи столкнулась Калмыкия.