Биолог Глазков напомнил аллергикам об опасности укусов насекомых и змей

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Биолог Павел Глазков предупредил, что змеи, насекомые и паукообразные могут представлять угрозу для людей, страдающих аллергией, а их укусы способны вызвать опасные последствия для здоровья.
Биолог Глазков напомнил аллергикам об опасности укусов насекомых и змей
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«Бывают случаи, что на укус одного насекомого нет аллергии, а яд другого человек не переносит, поскольку вещество имеет отличный (от других ядов. — RT) состав», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, серьёзную реакцию может спровоцировать, например, укус муравья или гадюки, известны летальные случаи из-за развившейся на яд змеи аллергии.

Однако если пострадавшему будет оперативно оказана медицинская помощь, пагубного влияния на здоровье удастся избежать, добавил врач.

Ранее, по сообщению «Известий», заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина назвала четыре главных способа лечения и борьбы с аллергией.

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