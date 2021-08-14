«Действовать нужно быстро и эффективно»: Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в России

Масштаб природных бедствий в ряде российских регионов носит абсолютно беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин. По его словам, речь идёт о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Ранее в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров был введён межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. В то же время, по данным МЧС, на юге страны продолжаются сильные дожди, из-за которых подтоплено уже более тысячи домов в целом ряде населённых пунктов. Как отмечают эксперты, неблагоприятные природные явления на юге РФ наблюдаются из-за активного циклона, образовавшегося над акваторией Чёрного моря.

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов России.

«Прежде всего речь пойдёт о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим, понимаем, и я ещё раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — подчеркнул российский лидер во время совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Как уточнил президент, в настоящее время огонь в Якутии не угрожает жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров всё же находятся вблизи населённых пунктов. В связи с этим президент России обратился к спасателям с просьбой «держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается».

Путин также дал указание властям на местах при необходимости безотлагательно отправлять в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.

«Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть приняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество», — заявил президент.

Погодные аномалии

Напомним, в зоне стихийного бедствия оказались, в частности, Якутия и Иркутская область. В этих регионах сейчас бушуют лесные пожары. Местные власти приняли решение о введении межрегионального режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил во время брифинга глава Якутии Айсен Николаев.

«Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт (принимать. — RT) более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами», — отметил он.

Как уточнил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире Первого канала, в этом году только в Якутии площадь, пройденная огнём, составляет 7 млн га. По его словам, эта цифра «звучит чудовищно», однако необходимо принимать во внимание ряд фактов.

«Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2—3% общей площади... С другой стороны, это площадь, пройденная огнём. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница (это основная порода для Якутии) остаётся жить», — отметил он.

Возникновение лесных пожаров в Якутии и Иркутской области прокомментировал в разговоре с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на этих территориях жаркая и сухая погода сохранится до конца текущей недели.

«Поэтому пожарным и спасателям пока придётся бороться с огнём своими силами. Выход циклона в те районы, где идут пожары, и появление дождей ожидается в понедельник или вторник», — добавил он.

Совершенно иная, но не менее сложная ситуация сохраняется и на юге России. По данным МЧС, на Кубани продолжает действовать циклон, который принёс обильные дожди, град, усиление ветра до 25 м/с, смерчи и обвалы.

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территории в 19 населённых пунктах, один участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды», — отмечается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за размытия дороги вследствие обильных осадков было прервано транспортное сообщение между Анапой и городским аэропортом. Об этом накануне вечером информировал Краснодарский региональный оперативный штаб.

МЧС также сообщает, что из-за дождя и сильного ветра без электричества остались 108 тыс. человек в 11 населённых пунктах. По данным ведомства, из-за непогоды режим чрезвычайной ситуации был введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края. В регионе работают аварийно-восстановительные бригады, которые занимаются ликвидацией последствий стихии.

При этом МЧС предупреждает, что действие циклона на Кубани может продлиться до утра 16 августа.

«Местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20—23 м/с, очень сильный дождь и сильный ливень. При грозе на участке Анапа — Геленджик возможны порывы ветра до 25—28 м/с», — предупреждают в ведомстве.

Что касается Крыма, где в июне из-за сильных дождей оказались подтоплены сотни домов и был введён режим ЧС, после ликвидации последствий стихии республиканские спасатели провели расчёты зон возможных подтоплений, чтобы минимизировать последствия будущих стихий.

Сильные дожди на Кубани

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В настоящее время в наиболее уязвимых районах работают больше тысячи спасателей, задействовано около 300 единиц техники и двух десятков плавсредств.

Специалисты МЧС возводят искусственные преграды и временные дамбы на пути разлива дождевых вод, а также проводят расчистку ливневых канализаций. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

В частности, после объявления штормового предупреждения в Керчи для ликвидации его последствий было выставлено 20 временных постов в местах, подверженных угрозе подтопления.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятная погода на юге европейской территории России сохранится до начала следующей недели. Научно-исследовательский центр также прогнозирует, что в период с 14 по 16 августа в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет ливневый дождь, гроза, град, скорость ветра может достигать 15—20 м/с.

«Из-за активного циклона»

Как отметил Михаил Леус, уже третий день в южных регионах России наблюдаются аномально сильные дожди и другие неблагоприятные природные явления.

«На территории восточной половины крымского полуострова и западной части Кубани местами за двое суток с небольшим выпало от трёх до пяти месячных норм августовских осадков, а в некоторых населённых пунктах — более девяти. В частности, такая ситуация наблюдалась в городе Темрюк Краснодарского края», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Леус, ненастная погода наблюдается на юге России «из-за активного циклона», образовавшегося над акваторией Чёрного моря, который, по его словам, также влияет на климатическую ситуацию в республиках Северного Кавказа.

«Причиной активности этого циклона стала необычно высокая температура поверхности воды Чёрного моря. Сегодня и в воскресенье дожди в регионе продолжатся. И в отдельных населённых пунктах может выпасть ещё до 100 мм осадков. На улучшение погоды стоит надеяться лишь к началу новой недели», — отметил он.

Как уточнил в комментарии RT руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, черноморский циклон, хоть и не так велик, но отличается мощью.

«Именно этот небольшой по размерам, но крайне сильный в плане энергетики и обильных осадков циклон привёл к наводнениям и разрушениям на юге России. Пик действия стихии пришёлся на район Анапы, Керчи и керченского пролива. Сейчас циклон смещается от Кубани и Азовского побережья к юго-востоку Ростовской области, что, в свою очередь, приведёт к сильным дождям и комплексу неблагоприятных погодных событий на этой территории», — подытожил специалист.