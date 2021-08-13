В Темрюкском районе Краснодарского края введён режим ЧС

Глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил о введении режима ЧС из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.

«На территории района введён режим ЧС», — сообщил Бабенков в своём Instagram-аккаунте, отметив, что ситуация находится под особым контролем.

По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Также он добавил, что спасатели оказывают адресную помощь населению, работают пункты временного размещения.

Отмечается, что менее чем за сутки в зоне подтопления оказались примерно 800 придомовых территорий.

Как сообщает «Юга.ру», 13 августа в Крымском районе Краснодарского края также начнутся мощные дожди. Глава района Сергей Лесь попросил граждан быть готовыми к эвакуации.

Сейчас на территории района действует режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что на территории села Южная Озереевка в районе Новороссийска введён режим ЧС из-за ухудшения погоды.