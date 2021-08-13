Режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней

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Режим ЧС введён в Анапе из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков.
Режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В Анапе введён режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл мэр Анапы Василий Швец», — говорится в сообщении на сайте города.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил о введении режима ЧС из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями.

По данным портала «Юга.ру», 13 августа в Крымском районе Краснодарского края также начнутся мощные дожди.

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