Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии

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Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал в эфире Первого канала о ситуации с лесными пожарами в Якутии.
Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«В этом году только в Якутии площадь, пройденная огнём, составляет 7 млн га», — цитирует его ТАСС.

По его словам, эта цифра «звучит чудовищно», однако при этом необходимо принимать во внимание ряд фактов.

«Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2—3% общей площади... С другой стороны, это площадь, пройденная огнём. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, эта основная порода для Якутии, остаётся жить», — подчеркнул он.

Ранее глава республики Айсен Николаев заявил, что в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

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