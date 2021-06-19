«Реки вышли из берегов»: в Ялте из-за потопа погиб один человек, ещё 11 пострадали

Несколько городов Крыма оказались затоплены в результате прошедших на полуострове сильных ливней. В Ялте из-за потопа погиб местный житель — его унесло потоком, ещё 11 человек получили травмы. В результате разгула стихии также ушли под воду улицы Керчи, в городе были эвакуированы более тысячи человек. Власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории полуострова.

Несколько городов Крыма оказались затоплены в результате прошедших на полуострове сильных ливней. Как сообщила ТАСС глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

От удара стихии пострадали Ялта, Керчь, Феодосия и несколько других населённых пунктов.

Так, в Ялте в результате подтоплений погиб один человек.

«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», — проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков.

Ещё 11 человек пострадали. Один пациент с переломом лодыжки был прооперирован, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», — сообщала Павленко утром в пятницу.

Позже Павленко добавила, что в городе были эвакуированы 281 человек, из них 49 детей. Всех их расселили в гостиницах и санаториях. По её словам, из берегов вышли две реки, проходящие через центр Ялты.

«В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей...» — сообщала глава администрации утром 18 июня.

К вечеру пятницы запрет на въезд в город был снят.

По данным МЧС, в городе оказались подтоплены около 90 частных и многоквартирных домов, без газоснабжения остались 60 абонентов. Кроме того, на курорте, по предварительным данным, подтопило 13 гостиниц.

В результате продолжительного ливня в Ялте также оказалась заблокирована станция скорой помощи, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Власти Ялты временно прекратили подачу воды в городе, в некоторых районах было отключено электричество. Так, на сайте предприятия «Крымэнерго» сообщалось, что без электроснабжения остались около 2,7 тыс. потребителей.

Для помощи в ликвидации последствий потопа в город прибыл мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота.

Во второй половине дня в пятницу погодные условия в районе Ялты улучшились, сообщила Янина Павленко.

«Погодные условия уже значительно улучшились, дождь практически прекратился. Выпало более 135 мм осадков. Такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена, мы прекратили сознательно подачу воды», — подтвердила она.

Около 18:00 мск в Мининформе Крыма сообщили, что вода ушла с улиц в центре Ялты и городские службы приступили к расчистке дорог.

Янина Павленко подчеркнула, что власти города и службы, прибывшие на помощь, продолжат устранение последствий непогоды всю ночь.

«Главная задача сейчас — это полностью вернуть обеспечение электроэнергией, газо- и водоснабжением. Без газа сейчас 25 абонентов», — сказала Павленко.

По её словам, инфраструктура города значительно повреждена, включая мосты и дорожное полотно.

В Керчи в четверг, 17 июня, также был введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

«Под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований», — сообщал глава местной администрации Сергей Бороздин.

В городе также была проведена эвакуация людей. Утром в пятницу сообщалось, что уровень воды в Керчи составляет от 40 до 80 см.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1700 человек. Проведена эвакуация 1387 человек, из них 238 детей», — сообщал Telegram-канал «Официальный Крым».

Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что в Керчи оказались подтопленными музейные объекты, специальная комиссия выехала на место для оценки ущерба.

Днём в пятницу в пресс-службе МЧС заявили, что уровень воды после сильных дождей в Керчи упал в три раза.

«Проведена откачка воды в 54 домовладениях. Представителями Роспотребнадзора организован контроль качества воды путём отбора проб в местах подтопления», — добавили в МЧС.

На фоне сложившейся ситуации власти республики также объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории полуострова.

«Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. (Режим. — RT) ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объёме», — сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, комиссии приступят к работе сразу после того, как сойдёт вода. Аксёнов также рассказал, что специалисты продолжают откачку воды с подтопленных участков, а Минтранс и ГИБДД занимаются расчисткой дорог, проезд по которым затруднён.