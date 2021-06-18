Станция «скорой» в Ялте оказалась заблокирована из-за подтопления

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Станция скорой помощи в Ялте оказалась заблокирована из-за подтопления, спровоцированного обильными осадками. В связи с этим в город были переброшены бригады из Симферополя и других регионов полуострова.
Станция «скорой» в Ялте оказалась заблокирована из-за подтопления
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на руководителя Центра медицины катастроф полуострова Сергея Олефиренко.

По его словам, часть бригад оказались заперты из-за стихии на подстанции по адресу ул. Ломоносова, 55 и находятся фактически в эпицентре водяного потока.

«Сейчас оперативно были перекинуты бригады из Симферополя, силы Центра медицины катастроф были переброшены на Ялту. Три дополнительные бригады переброшены из Симферополя, Красноперекопска и Джанкоя», — сказал Олефиренко.

Он заверил жителей города в том, что Ялта обладает оперативными резервами и при необходимости можно будет увеличить количество бригад скорой помощи.

Из-за подтоплений в регионе был введён режим ЧС, крымчан предупредили об угрозе схода селей в ряде районов. Въезд в Ялту был полностью перекрыт.

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