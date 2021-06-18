Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей в ряде районов

В связи с обильными осадками в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдается угроза схода селей.

Об этом информирует крымский гидрометцентр.

«В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии — угроза схода селей», — говорится в официальном сообщении.

В Крыму введён режим ЧС регионального масштаба.

В Ялте из-за выхода реки Водопадная из берегов после продолжительных дождей подтопило дома и дороги, город может остаться без электроэнергии. Спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных городов.