Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей в ряде районов

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В связи с обильными осадками в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдается угроза схода селей.
Жителей Крыма предупредили об угрозе схода селей в ряде районов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

Об этом информирует крымский гидрометцентр.

«В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии — угроза схода селей», — говорится в официальном сообщении.

В Крыму введён режим ЧС регионального масштаба. 

В Ялте из-за выхода реки Водопадная из берегов после продолжительных дождей подтопило дома и дороги, город может остаться без электроэнергии. Спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных городов.

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