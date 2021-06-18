В Ялте из-за выхода реки из берегов подтопило дома и дороги

После продолжительных дождей в Ялте река Водопадная вышла из берегов в хозяйственной зоне, город может остаться без электроэнергии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если её сейчас затопит, то мы останемся без света», — заявила глава городской администрации Янина Павленко.

Она отметила, что больницы и соцобъекты не пострадали от подтопления, а в городе организованы мобильные бригады для ликвидации последствий стихии.

«Главное, конечно, «Крымэнерго» — хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающие источники», — добавила мэр Ялты.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео подтоплений.

Крым. Ялта. Из-за дождей из берегов вышла река.. pic.twitter.com/yRYrh6wmnC — Татьяна 2.0 🇷🇺🌹🌲 (@tatkaural) June 18, 2021

В ГУ МЧС Крыма ранее сообщали об эвакуации 865 человек из зон подтоплений в восточной части полуострова. Всего в ведомство поступила информация о 347 фактах подтопления домов.