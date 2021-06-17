На востоке Крыма эвакуировали 865 человек из зон подтоплений
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«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается», — цитирует сообщение ТАСС.
Всего поступила информация о 347 фактах подтопления домов.
Специалисты филиала «Вода Крыма» восстановили водоснабжение в Керчи, Ленинском и Кировском районах.
ГУП РК «Крымгазсети» продолжает работы по восстановлению газоснабжения в Керчи.
Ранее сообщалось, что в восточных районах Крыма за ночь выпало почти две месячные нормы осадков.
Из-за ливней в Керчи оказались подтопленными более 200 домов. Введён режим ЧС.
Как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил спасателей за работу в экстренных условиях, отметив, что они мужественно выполняют свои задачи.