На востоке Крыма эвакуировали 865 человек из зон подтоплений

На востоке Крыма из зон подтоплений эвакуированы 865 человек. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего поступила информация о 347 фактах подтопления домов.

Специалисты филиала «Вода Крыма» восстановили водоснабжение в Керчи, Ленинском и Кировском районах.

ГУП РК «Крымгазсети» продолжает работы по восстановлению газоснабжения в Керчи.

Ранее сообщалось, что в восточных районах Крыма за ночь выпало почти две месячные нормы осадков.

Из-за ливней в Керчи оказались подтопленными более 200 домов. Введён режим ЧС.

Как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил спасателей за работу в экстренных условиях, отметив, что они мужественно выполняют свои задачи.