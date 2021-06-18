Въезд в Ялту полностью перекрыт из-за подтопления

Власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр курортного города из-за подтопления в результате продолжительных дождей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатр. — RT) въезд в город, чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», — рассказала она.

Вследствие продолжительных обильных осадков в Ялте вышла из берегов река Водопадная, некоторые районы оказались подтоплены. Город может оказаться без электроэнергии. Власти ввели режим ЧС, спасатели проводят эвакуацию населения.

В ночь на 18 июня в Ялте и на горе Ай-Петри выпала месячная норма осадков.