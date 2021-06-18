В Ялте и на горе Ай-Петри за ночь выпала месячная норма осадков
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные крымского Гидрометцентра.
«С полуночи до 06:00 выпало в Ялте 42 мм (это месячная норма осадков), Никитский сад — 39 мм, Севастополь — 28 мм, Ай-Петри — 84 мм, Ангарский перевал — 28 мм, Херсонес — 80 мм», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, уровень осадков на Ай-Петри за ночь даже превысил месячную норму в 72 мм. Синоптики также прогнозируют дождливую погоду в ближайшие сутки.
Продолжительные дожди спровоцировали выход из берегов реки Водопадной в Ялте.
В Крым направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра.