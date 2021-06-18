В Крым направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра

На территорию Крымского полуострова прибудут специалисты аэромобильной группировки Донского спасательного центра для оказания помощи в борьбе с ликвидацией последствий подтопления городов.

Об этом сообщается в разделе оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

«Для организации размещения аэромобильной группировки Донского спасательного центра подготовлена площадка на территории аэродрома города Керчи. Также проработаны вопросы тылового обеспечения группировки центра», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на востоке Крыма из зон подтоплений эвакуированы 865 человек.

Как пишет РИА Новости Крым, в пятницу, 18 июня, черноморский циклон всё ещё будет оказывать влияние на погоду в Крыму. Местами пройдут грозовые дожди, в южных и восточных районах ожидаются сильные ливни.