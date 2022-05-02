В Красноярском крае завели дело по факту лесного пожара

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В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в Минусинском районе.
В Красноярском крае завели дело по факту лесного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минусинску и Минусинскому району ГУ МЧС России по краю возбудил по факту пожара уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК России», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку причин и условий возникновения пожара. Будет дана оценка работе оперативных служб и других лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону.

Ранее сообщалось, что к тушению природного пожара в Минусинском районе привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.

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