В Красноярском крае завели дело по факту лесного пожара

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту лесного пожара в Минусинском районе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минусинску и Минусинскому району ГУ МЧС России по краю возбудил по факту пожара уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК России», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку причин и условий возникновения пожара. Будет дана оценка работе оперативных служб и других лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону.

Ранее сообщалось, что к тушению природного пожара в Минусинском районе привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.