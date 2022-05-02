В Красноярском крае завели дело по факту лесного пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минусинску и Минусинскому району ГУ МЧС России по краю возбудил по факту пожара уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК России», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство проводит проверку причин и условий возникновения пожара. Будет дана оценка работе оперативных служб и других лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону.
Ранее сообщалось, что к тушению природного пожара в Минусинском районе привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.