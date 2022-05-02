К тушению природного пожара в Красноярском крае привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8

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К тушению природного пожара в Минусинском районе Красноярского края привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8.
К тушению природного пожара в Красноярском крае привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Тушение осложняют порывы ветра до 15 м/с. К тушению пожара привлечены 114 человек и 31 единица техники, функционирует межведомственный штаб», — заявили в ведомстве.

Всего в регионе на данный момент зафиксировано 12 природных пожаров. Самая сложная обстановка складывается в Минусинском районе, где трава горит на площади 40 га, а лес — на площади 250 га. В районе ввели режим ЧС.

Ранее в Челябинской области сообщили, что с 30 апреля вводится противопожарный режим.

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