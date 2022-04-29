В Челябинской области вводят противопожарный режим с 30 апреля

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В Челябинской области вводят противопожарный режим с субботы, 30 апреля.
В Челябинской области вводят противопожарный режим с 30 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«На предстоящие майские праздники прогнозируют тёплую и ветренную погоду. Все наши службы уже находятся в режиме повышенной готовности. Мы все видим ситуацию в соседних регионах, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесу — это наш долг», — отметил замначальника управления Юрий Золотухин.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

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